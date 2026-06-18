Ti auguro ogni bene, trama e cast del film con Lena Dunham uscito oggi

Introduzione
Con il titolo italiano Ti auguro ogni bene, il film I Wish You All the Best segna l’esordio alla regia di Tommy Dorfman e arriva nelle sale italiane a partire da oggi, venerdì 18 giugno 2026, distribuito nel pieno del Pride Month.
Si tratta di un dramma a sfondo sentimentale e di formazione, tratto dal romanzo omonimo di Mason Deaver, che affronta il tema dell’identità con uno sguardo intimista, concentrandosi sulle conseguenze emotive del coming out e sul difficile percorso di ricostruzione personale che ne deriva. Ambientato negli Stati Uniti e prodotto in ambito americano, il film si inserisce nel filone del cinema “coming-of-age” contemporaneo con una forte impronta autoriale e sociale.
A impreziosire il cast c'è l'attrice e sceneggiatrice statunitense Lena Dunham, star di Girls, serie tv cult da lei sviluppata e interpretata.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Ti auguro ogni bene, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Protagonista della vicenda del film Ti auguro ogni bene è Ben, un adolescente che decide di rivelare la propria identità non binaria in un momento particolarmente delicato della sua vita. La scelta lo porta ad affrontare un cambiamento improvviso e a ritrovarsi in un ambiente completamente nuovo, tra rapporti familiari da ricostruire e la necessità di adattarsi a una diversa quotidianità.
Nel corso di questa esperienza, Ben si confronta con paure, incertezze e nuove conoscenze che lo spingono gradualmente a guardare se stesso e gli altri da una prospettiva differente. Ti auguro ogni bene non si concentra soltanto sul momento del coming out, ma soprattutto sul percorso di crescita che segue, raccontando con sensibilità la ricerca di equilibrio, appartenenza e autenticità.
Cast e personaggi
A interpretare Ben nel film Ti auguro ogni bene è Corey Fogelmanis, qui al suo primo ruolo da protagonista assoluto in un lungometraggio. L'attore dà vita a un personaggio introverso e vulnerabile, impegnato in un complesso cammino di maturazione personale.
Accanto a lui troviamo Alexandra Daddario nei panni di Hannah, figura importante nel percorso del protagonista, e Cole Sprouse nel ruolo di Thomas, personaggio destinato a entrare nella nuova fase della vita di Ben. Completano il cast Miles Gutierrez-Riley, Amy Landecker e Lena Dunham, che interpreta un'eccentrica insegnante d'arte capace di offrire al protagonista un punto di riferimento in un momento di grande cambiamento.
Produzione
Ti auguro ogni bene rappresenta il debutto cinematografico di Tommy Dorfman dietro la macchina da presa. Oltre alla regia, l'artista firma anche la sceneggiatura e la produzione del progetto, nato dall'adattamento del romanzo di Mason Deaver.
Per Dorfman si tratta di un'opera profondamente sentita, realizzata con l'intento di raccontare una storia in cui l'identità di genere è una componente importante del percorso del protagonista, senza però diventare l'unica chiave di lettura del personaggio e della sua esperienza.
Aspetti tecnici
Il film Ti auguro ogni bene adotta un approccio narrativo intimo e misurato, privilegiando l'osservazione dei rapporti umani e delle emozioni dei personaggi. La dimensione del racconto di formazione si intreccia con quella del dramma familiare e sentimentale, dando vita a una narrazione dal tono delicato e profondamente umano.
La regia punta sulla costruzione dei personaggi e sulla loro evoluzione emotiva, mettendo al centro temi come l'accettazione di sé, il bisogno di essere compresi e l'importanza dei legami che si creano lungo il percorso di crescita.