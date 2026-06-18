Ti auguro ogni bene, trama e cast del film con Lena Dunham uscito oggi

Protagonista della vicenda del film Ti auguro ogni bene è Ben, un adolescente che decide di rivelare la propria identità non binaria in un momento particolarmente delicato della sua vita. La scelta lo porta ad affrontare un cambiamento improvviso e a ritrovarsi in un ambiente completamente nuovo, tra rapporti familiari da ricostruire e la necessità di adattarsi a una diversa quotidianità.

Nel corso di questa esperienza, Ben si confronta con paure, incertezze e nuove conoscenze che lo spingono gradualmente a guardare se stesso e gli altri da una prospettiva differente. Ti auguro ogni bene non si concentra soltanto sul momento del coming out, ma soprattutto sul percorso di crescita che segue, raccontando con sensibilità la ricerca di equilibrio, appartenenza e autenticità.

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