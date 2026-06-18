La protagonista del film Allora balliamo, Cécile, è una chef che ha conquistato notorietà grazie alla partecipazione a un celebre programma televisivo di cucina e si trova in un momento particolarmente importante della propria vita professionale. Mentre è impegnata a costruire il futuro insieme al compagno e a realizzare il progetto di un nuovo ristorante, un improvviso problema familiare la costringe a lasciare temporaneamente Parigi.

Il ritorno nel paese in cui è cresciuta la riporta in un ambiente molto diverso da quello dell'alta ristorazione che frequenta ormai da anni. Ritrovandosi nuovamente immersa nei luoghi dell'infanzia e a contatto con persone che appartengono al suo passato, Cécile è chiamata a confrontarsi con emozioni e ricordi che credeva ormai lontani, in un percorso che la porterà a interrogarsi sulle proprie priorità e sulle scelte compiute.

©Webphoto