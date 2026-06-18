Allora balliamo, trama e cast del film con Juliette Armanet e Bastien Bouillon al cinemaCinema
Introduzione
Con Allora balliamo (Partir un jour), film che arriva da oggi - giovedì 18 giugno al cinema - la regista francese Amélie Bonnin compie il suo esordio nel lungometraggio, trasponendo sul grande schermo l'universo narrativo già delineato nell'omonimo cortometraggio del 2021, premiato per la sua capacità di coniugare sensibilità emotiva e dimensione musicale.
L'opera si inserisce nel solco del cinema francese contemporaneo attento ai sentimenti e ai percorsi di crescita personale, proponendo una riflessione sul rapporto tra desideri individuali, radici familiari e memoria del passato. Attraverso un racconto delicato e venato di malinconia, Bonnin costruisce una storia in cui il ritorno ai luoghi dell'infanzia e l'incontro con persone lasciate indietro diventano occasioni di confronto con le proprie scelte e con le aspirazioni rimaste in sospeso.
Il film, un dramma musicale francese del 2025 della durata di 94 minuti, alterna momenti di realismo intimista a sequenze musicali che fungono da veicolo emotivo e narrativo, arricchendo il percorso interiore dei personaggi. Presentato fuori concorso come film d'apertura del Festival di Cannes 2025, Allora balliamo ha ottenuto particolare attenzione per la sua capacità di fondere il linguaggio del melodramma con quello del musical contemporaneo. L'opera arriva nelle sale italiane il 18 giugno 2026, distribuita da Fandango, confermando l'interesse del pubblico e della critica per il debutto cinematografico di Amélie Bonnin.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Allora balliamo, dalla trama al cast. Intanto trovate il trailer nel video in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: una chef di successo alle prese con un ritorno inatteso
La protagonista del film Allora balliamo, Cécile, è una chef che ha conquistato notorietà grazie alla partecipazione a un celebre programma televisivo di cucina e si trova in un momento particolarmente importante della propria vita professionale. Mentre è impegnata a costruire il futuro insieme al compagno e a realizzare il progetto di un nuovo ristorante, un improvviso problema familiare la costringe a lasciare temporaneamente Parigi.
Il ritorno nel paese in cui è cresciuta la riporta in un ambiente molto diverso da quello dell'alta ristorazione che frequenta ormai da anni. Ritrovandosi nuovamente immersa nei luoghi dell'infanzia e a contatto con persone che appartengono al suo passato, Cécile è chiamata a confrontarsi con emozioni e ricordi che credeva ormai lontani, in un percorso che la porterà a interrogarsi sulle proprie priorità e sulle scelte compiute.
Cast e personaggi
A interpretare Cécile nella pellicola Allora balliamo è Juliette Armanet, chiamata a dare volto a una donna divisa tra ambizioni professionali e richiami del passato. Al suo fianco recitano Bastien Bouillon, François Rollin, Tewfik Jallab e Dominique Blanc, protagonisti di un racconto corale che ruota attorno alle dinamiche familiari e ai rapporti umani che la protagonista ritrova tornando alle proprie origini.
I personaggi che popolano il film contribuiscono a costruire un microcosmo fatto di affetti, abitudini e memorie, elementi che diventano il terreno su cui si sviluppa il percorso emotivo di Cécile.
Produzione
Allora balliamo rappresenta il passaggio di Amélie Bonnin dal cortometraggio al lungometraggio. La regista ha ripreso il nucleo narrativo del lavoro realizzato nel 2021, ampliandolo e rielaborandolo per il grande schermo. Tra le scelte creative più significative figura quella di porre al centro della vicenda un personaggio femminile, attorno al quale viene costruita l'intera dimensione emotiva del racconto.
L'esordio della regista ha ricevuto una vetrina prestigiosa grazie alla selezione al Festival di Cannes 2025, dove il film è stato scelto per inaugurare la manifestazione fuori concorso prima dell'uscita nelle sale francesi.
Aspetti tecnici
Uno degli elementi più particolari dell'opera Allora balliamo è l'utilizzo della musica. Le canzoni, adattate per l'occasione e interpretate dagli stessi attori, si inseriscono all'interno della narrazione senza trasformare il film in un musical tradizionale. La componente musicale diventa piuttosto uno strumento espressivo che accompagna i personaggi e le loro emozioni.
Il tono del racconto è inoltre caratterizzato da una leggera autoironia, che contribuisce a mantenere un equilibrio tra momenti più riflessivi e passaggi di maggiore leggerezza, permettendo alla dimensione realistica e a quella musicale di convivere in maniera armoniosa.
Riconoscimenti
Il debutto cinematografico di Amélie Bonnin con il film Allora balliamo ha ottenuto diverse candidature ai Premi César 2026.
Il film è stato nominato come migliore opera prima, mentre Bastien Bouillon ha ricevuto la candidatura come miglior attore e Dominique Blanc quella come migliore attrice non protagonista. A queste si è aggiunta la nomination per il miglior sonoro, assegnata al team composto da Rémi Chanaud, Jeanne Delplanco, Fanny Martin e Niels Barletta.