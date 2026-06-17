Your Heart Will Be Broken, cosa sappiamo sul film dal libro di Anna Jane non ancora uscitoCinema
Introduzione
Il film tratto dall'omonimo romanzo di Anna Jane, scrittrice russa scomparsa nel 2023 che ha conquistato milioni di lettori con le sue storie d'amore tormentate, è uscito in Russia lo scorso marzo. La pellicola non è ancora arrivata in Italia, ma su TikTok il fenomeno è già esploso, con fan italiani che lo cercano disperatamente e una petizione su Change.org per portarlo nelle nostre sale
Quello che devi sapere
Chi era Anna Jane, la scrittrice dietro il fenomeno
Prima di parlare di Your Heart Will Be Broken, bisogna capire chi c'è dietro. Anna Jane è stata una delle autrici più amate della sua generazione in Russia, pioniera del genere young adult nella narrativa russa e capace di costruire un seguito enorme attraverso i social e le piattaforme di lettura online. È scomparsa il 1° febbraio 2023, ma i suoi libri continuano a vivere (e la sua pagina Instagram è ancora attiva, gestita dai suoi collaboratori, con la dedica "per sempre nei cuori dei lettori"). Il suo romanzo più celebre porta un titolo che è già una promessa emotiva: Your Heart Will Be Broken, ovvero Il tuo cuore verrà spezzato. Non si tratta di una semplice storia romantica: è un racconto sulle ferite interiori, sulla difficoltà di crescere e sulla complessità dell'amare davvero qualcuno. È questa profondità - rara nel panorama del romance young adult - ad aver trasformato il libro in un cult, capace di attraversare i confini russi raggiungendo lettori in tutto il mondo. Le vendite del romanzo sono triplicate nel solo mese successivo all'uscita del film, segno che l'adattamento ha riacceso l'interesse verso la sua opera in modo potente.
La trama
La protagonista si chiama Polina, studentessa al primo giorno in una nuova scuola, dove diventa subito bersaglio dei bulli. A salvarla è Bars, il ragazzo più pericoloso e temuto dell'istituto, che le propone un patto: lui fingerà di essere il suo fidanzato e la proteggerà, lei dovrà fare qualsiasi cosa lui dica. Un punto di partenza che ricorda da vicino la formula collaudata del romance da contratto - già esplorata da After e da Tre metri sopra il cielo - ma che nelle mani di Anna Jane prende una piega più sfumata e psicologicamente densa. Man mano che la relazione fittizia prende forma, i confini tra finzione e realtà si assottigliano, mentre forze esterne minacciano di distruggerli. La storia punta tutto sull'intensità emotiva dei personaggi, sul modo in cui due persone apparentemente incompatibili si trovano, si feriscono e si ritrovano.
Il film
L'adattamento cinematografico è uscito in Russia il 26 marzo 2026, per la regia di Mikhail Vaynberg. Il film è stato interpretato da Veronika Zhuravleva, volto già noto al pubblico russo, e da Daniel Vegas nel ruolo di Bars. Con un budget di circa 3,7 milioni di dollari, il film ha incassato oltre 7,5 milioni, raddoppiando abbondantemente il costo di produzione e confermando la solidità commerciale del progetto. Le recensioni sono state miste, ma proprio la divisione di opinioni ha spinto molti spettatori ad andare a vedere il film per formarsi un giudizio personale. Nel panorama russo, l'operazione ha funzionato anche come vetrina editoriale: la curiosità generata dal film ha riportato il libro in cima alle classifiche di vendita.
Il fenomeno TikTok e l'attesa italiana
Nel frattempo, in Italia il film non si trova. Non nelle sale, non sulle piattaforme streaming, non con sottotitoli in italiano. Eppure il fenomeno è già arrivato: su TikTok migliaia di utenti condividono clip, montaggi e citazioni del romanzo, gli hashtag dedicati sono diventati virali ed è nata persino una petizione su Change.org per chiedere ai distributori di portare Your Heart Will Be Broken in Italia, firmata da fan che vogliono poterlo vedere legalmente nel nostro Paese. Il meccanismo è lo stesso che ha trasformato Il Fabbricante di Lacrime e After in fenomeni di massa prima ancora che arrivassero nelle sale: una community di lettrici appassionate che si muove sui social molto più velocemente di qualsiasi campagna marketing tradizionale.
Cosa aspettarsi e quando potrebbe arrivare in Italia
Al momento non esiste ancora una data di uscita italiana, né un annuncio ufficiale da parte di distributori o piattaforme. La traiettoria del film - successo al botteghino in Russia, esplosione sui social internazionali, petizioni dal basso - ricorda da vicino quella di altri titoli del genere che hanno poi trovato distribuzione globale. Il fatto che le vendite del romanzo di Anna Jane siano cresciute del 71% nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente segnala un interesse editoriale e commerciale che potrebbe convincere qualche distributore a muoversi. Per ora, chi non riesce ad aspettare può cercare il libro (che, a differenza del film, è reperibile anche fuori dalla Russia).