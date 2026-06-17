Prima di parlare di Your Heart Will Be Broken, bisogna capire chi c'è dietro. Anna Jane è stata una delle autrici più amate della sua generazione in Russia, pioniera del genere young adult nella narrativa russa e capace di costruire un seguito enorme attraverso i social e le piattaforme di lettura online. È scomparsa il 1° febbraio 2023, ma i suoi libri continuano a vivere (e la sua pagina Instagram è ancora attiva, gestita dai suoi collaboratori, con la dedica "per sempre nei cuori dei lettori"). Il suo romanzo più celebre porta un titolo che è già una promessa emotiva: Your Heart Will Be Broken, ovvero Il tuo cuore verrà spezzato. Non si tratta di una semplice storia romantica: è un racconto sulle ferite interiori, sulla difficoltà di crescere e sulla complessità dell'amare davvero qualcuno. È questa profondità - rara nel panorama del romance young adult - ad aver trasformato il libro in un cult, capace di attraversare i confini russi raggiungendo lettori in tutto il mondo. Le vendite del romanzo sono triplicate nel solo mese successivo all'uscita del film, segno che l'adattamento ha riacceso l'interesse verso la sua opera in modo potente.