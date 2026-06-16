Introduzione
Dal 16 giugno torna nelle sale in versione restaurata 4K Django, il capolavoro di Sergio Corbucci con Franco Nero che ha cambiato la storia del western. Uscito nel 1966 e diventato un modello per autori come Quentin Tarantino, il film racconta la storia di un enigmatico pistolero che attraversa un mondo dominato da violenza, razzismo e sopraffazione. Sessant'anni dopo, la forza delle sue immagini, la fotografia di Enzo Barboni, la musica di Luis Bacalov e la modernità dei suoi temi dimostrano perché Django sia ancora oggi uno dei film più influenti, amati e necessari del cinema italiano.
Quello che devi sapere
La scena iniziale di Django è già storia del cinema
C’è un uomo. Vestito di nero. Cammina nel fango. Si trascina dietro una bara. Dal misterioso contenuto. Non sappiamo da dove viene. Non sappiamo ancora cosa custodisce quella cassa. Sappiamo solo che quell’uomo non si fermerà. Si chiama Django. E da sessant’anni cammina.
Torna al cinema dal 16 giugno, in versione restaurata 4K, per il sessantesimo anniversario di uno dei film più dirompenti e necessari della storia del cinema italiano: Django di Sergio Corbucci, 1966, Italia e Spagna, novantadue minuti di fango, vendetta, sangue e visione. Distribuito da CG Entertainment in collaborazione con Lumiere&Co. e Cinemaundici, grazie a Surf Film.
Quentin Tarantino lo definisce, senza mezzi termini, il western definitivo. Roger Ebert scrisse che è un film che sembra uscito dall’inferno. The Guardian lo ha chiamato straordinario, The Times emozionante. Una copia della pellicola è conservata al Museum of Modern Art di New York. Basta? No, non basta. Vi spieghiamo perché.
L'immagine che ha cambiato il western: un uomo, una bara e un mistero
Corbucci apre il film con un’immagine che è già, da sola, un manifesto poetico. Non un panorama epico, non un tramonto leoniano. Un uomo che cammina nella melma, solo, con una bara al seguito. L’inquadratura è spoglia, eppure densa di presagi. Chi è quest’uomo? Dove va? Perché quella bara? Le risposte arriveranno, ma solo in parte. Corbucci non è il tipo da sciogliere ogni nodo.
Django, questo il nome dello sconosciuto, arriva in un paese di frontiera dove due fazioni si fronteggiano a colpi di fucile e sopraffazione: il maggiore Jackson, fanatico razzista e capo di una milizia paramilitare che indossa i cappucci rossi come fossero stati acquistati su uno strano catalogo del Ku Klux Klan, e il rivoluzionario Rodriguez, che non è esattamente un eroe positivo. In mezzo, una prostituta di nome Maria (Loredana Nusciak) e un saloon che sembra costruito direttamente nel fango, come tutto il resto.
Django (Franco Nero) si muove tra le due fazioni con un’intelligenza fredda, quasi predatoria. Ha un piano, ha una storia, ha una ferita. Come tutti i grandi personaggi del cinema, non è ciò che sembra alla prima inquadratura. E quella bara, naturalmente, non contiene ciò che ci si aspetta.
Sergio Corbucci e Sergio Leone: due rivoluzioni diverse del western
Bisogna dirlo chiaramente: Sergio Corbucci e Sergio Leone hanno reinventato il western partendo dalla stessa frontiera, ma guardandola da punti opposti. Leone ha trasformato il West in una mitologia moderna. I suoi personaggi sembrano scolpiti nella pietra, le sue inquadrature hanno la monumentalità di un affresco, i suoi duelli assumono la dimensione della leggenda. Corbucci, invece, prende quel mito e lo trascina nel fango. Dove Leone guarda gli eroi, Corbucci osserva gli esclusi. Dove Leone costruisce epica, Corbucci racconta sopravvivenza.
La differenza emerge già dai paesaggi. Nei film di Leone il sole domina l'inquadratura e trasforma ogni volto in un'icona. In Django il mondo è sporco, bagnato, ferito. Le strade sono melma, gli edifici sembrano sul punto di crollare, la violenza lascia segni permanenti sui corpi. È un West che non promette gloria, ma resistenza.
Per questo Corbucci è stato spesso considerato il regista più politico dello spaghetti western. Dietro la storia di vendetta si nasconde una riflessione sul potere, sul razzismo, sulla sopraffazione e sulla difficoltà di restare umani in un mondo governato dalla forza. Se Leone raccontava la nascita di un mito, Corbucci raccontava ciò che il mito lasciava indietro.
Franco Nero, il volto che ha trasformato Django in una leggenda
archetipo
Franco Nero, nome d’arte di Francesco Sparanero, aveva ventiquattro anni quando Corbucci lo scelse per il ruolo. Uno sguardo di ghiaccio, una presenza scenica fuori dal comune, la capacità di riempire il campo senza dire quasi nulla. Il suo Django non è un eroe classico, è ambiguo, ferito, mosso da una vendetta personale che solo lentamente rivela la sua forma.
L’immagine di Django che trascina la bara nel fango è diventata una delle icone più replicate e omaggiate della storia del cinema di genere. Una figura solitaria, qualcosa di oscuro e misterioso alle spalle, una destinazione che non si rivela. È un’icona di ribellione, di alterità radicale, di rifiuto di ogni allineamento. Django non risponde al potere legale, non risponde alla rivoluzione organizzata. Risponde solo a se stesso, alla propria ferita, alla propria storia.
Nero avrebbe continuato a lavorare con Corbucci: Il mercenario nel 1968, Vamos a matar compañeros nel 1970. Un sodalizio proficuo, due temperamenti che si capivano. Nel 2012 Tarantino lo avrebbe chiamato sul set di Django Unchained per un cameo. Nel 2026, a maggio, Franco Nero è tornato al Festival di Cannes per la premiere di Roma Elastica di Bertrand Mandico. E nello stesso anno ha ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. A ottantaquattro anni, non ha smesso di camminare.
Il restauro 4K valorizza la fotografia rivoluzionaria di Enzo Barboni
Il restauro in 4K, realizzato dalla Fondazione Cineteca di Bologna e da Surf Film a partire dalla scansione del negativo camera originale e del negativo suono italiano, effettuato presso L’Immagine Ritrovata nel 2018, restituisce al film la qualità visiva che merita. E quello che si vede, finalmente nella sua pienezza, è la fotografia di Enzo Barboni, uno degli apporti tecnici più sottovalutati e più decisivi dell’intera storia dello spaghetti western.
Barboni costruisce un West sporco e crepuscolare attraverso controluce abbacinanti, volti scavati, paesaggi che sembrano ritagliati da un incubo. Il fango non è una scelta di produzione dettata da un budget risicato, è una dichiarazione estetica e politica. Il mondo è così. Nessuna idealizzazione è consentita. Anni dopo, Barboni avrebbe intrapreso la carriera di regista con lo pseudonimo E.B. Clucher, legando il proprio nome ai successi di Bud Spencer e Terence Hill. Ma il suo apice artistico, guardando indietro, sta qui.
Luis Bacalov e la colonna sonora che ha fatto la storia del cinema
C’è poi la questione della musica. Luis Enríquez Bacalov, che avrebbe vinto l’Oscar per Il Postino di Michael Radford nel 1995, firmava con Django il suo primo confronto con il western. Il tema principale, scritto con la collaborazione di Franco Migliacci e interpretato nella versione originale da Rocky Roberts, è uno dei motivi più riconoscibili dell’intera stagione dello spaghetti western.
Epico e malinconico insieme, amplifica la dimensione tragica del racconto senza mai sopraffarla. È una musica che accompagna i titoli di testa e di coda con la stessa gravità con cui Django trascina la bara. Una musica che entra dentro e non se ne va. Come certe storie, appunto.
Vale la pena aggiungere, a margine del cast tecnico, che l’aiuto regista di Django era Ruggero Deodato, che negli anni successivi avrebbe conquistato notorietà mondiale con Cannibal Holocaust. La sua presenza sul set testimonia quanto quel film fosse un crocevia di talenti destinati a percorsi sorprendenti. Un incubatore involontario di cinema radicale.
Da Tarantino a Ken il guerriero: l'eredità culturale di Django
Fin dalla sua uscita, Django ha generato un’eco straordinaria. Il successo internazionale ha aperto la strada a una quantità industriale di seguiti e apocrifi: per decenni, chiunque avesse un cappello e una pistola poteva chiamarsi Django, e qualcuno lo faceva. Ma al di là delle imitazioni, ciò che conta è l’impatto culturale profondo che il film ha esercitato nel tempo.
L’immagine iniziale di Django con la bara è diventata un’icona citata e reinterpretata in contesti diversissimi, dall’animazione al fumetto, fino alla cultura pop giapponese, come nel celebre Ken il guerriero, che omaggia l’opera di Corbucci citando esplicitamente quella scena. Un film italiano del 1966 che entra nell’immaginario di un manga pubblicato per la prima volta nel 1983 in Giappone. Questo si chiama attraversare i confini.
Tra i registi contemporanei, il nome di Tarantino è indissolubilmente legato all’eredità di Corbucci. Già ne Le iene del 1992 la scena del taglio dell’orecchio omaggia Django in modo inequivocabile. Nel 2007 il regista giapponese Takashi Miike presentò alla Mostra del Cinema di Venezia Sukiyaki Western Django, rilettura visionaria che fondeva suggestioni orientali e spaghetti western, con la partecipazione dello stesso Tarantino. Nel 2012 arrivò Django Unchained, omaggio dichiarato e reinterpretazione autonoma, con cui Tarantino ha riportato Django al centro della cultura popolare mondiale. Nel 2023 Francesca Comencini ha diretto la miniserie televisiva Django, con Franco Nero in un cameo.
L’eredità di Django, insomma, non consiste nelle citazioni o negli omaggi. Consiste nella libertà creativa che ha inaugurato: la dimostrazione che il western poteva essere politico, spietato, poetico e rivoluzionario insieme.
Perché Django è ancora uno dei film più attuali del cinema italiano
film che davvero contano non invecchiano. Cambiano pelle. Attraversano le epoche come fanno certi racconti popolari, capaci di essere riscoperti ogni volta da una generazione diversa. Django appartiene a questa rarissima categoria.
Nel 1966 appariva come un western scandalosamente violento. Negli anni Settanta divenne un simbolo del cinema di genere italiano. Negli anni Novanta fu riscoperto da una nuova generazione di cinefili e registi. Oggi, nel 2026, emerge soprattutto la sua straordinaria modernità. Il fanatismo del maggiore Jackson, la brutalità del potere, la difficoltà di distinguere il bene dal male, la solitudine dell'individuo di fronte a sistemi sempre più aggressivi: tutto questo continua a parlarci con una forza sorprendente.
Corbucci non offre soluzioni. Non costruisce eroi immacolati. Django non è un santo, non è un cavaliere senza macchia. È un uomo ferito che continua a camminare nonostante il dolore. Ed è forse proprio questa fragilità a renderlo immortale.
Anche il celebre finale conserva una potenza rara. Django vince, ma non trionfa davvero. Arriva alla resa dei conti con le mani distrutte, il corpo martoriato, la vita segnata per sempre. È una vittoria che costa. Una vittoria conquistata centimetro dopo centimetro. Una vittoria umana.
Rivedere oggi Django sul grande schermo significa ritrovare non soltanto uno dei vertici dello spaghetti western, ma una delle opere più radicali e influenti del cinema italiano. Un film che continua a ispirare autori, a generare immagini, a suggerire nuove letture. Un film che non smette di vivere.
E poi c'è quell'immagine iniziale. L'uomo vestito di nero. Il fango. La bara trascinata lungo una strada deserta.
Sessant'anni dopo, Django continua a camminare.
E noi continuiamo a seguirlo. Perché alcuni personaggi non appartengono al passato. Appartengono al cinema. E il cinema, quando raggiunge questa forma di grandezza, non finisce mai davvero.
Se Django fosse un cocktail
Se Django fosse un cocktail, sarebbe un Old Fashioned preparato da qualcuno che non ha voglia di fare lo spiritoso. Bourbon invecchiato come lo sguardo di Franco Nero, un goccio di bitter Angostura che non si scioglie mai del tutto, una scorza d’arancia strizzata sopra con nonchalance e poi lasciata cadere nel bicchiere senza cerimonie. Niente ghiaccio tritato, perché qui non si ammorbidisce niente. Il bicchiere è basso, robusto, senza pretese di eleganza.
Sul fondo restano i residui dello zucchero grezzo, come quella vendetta che non si può digerire del tutto, come quel dolore che Django porta nella bara e che nemmeno a film finito è davvero seppellito. Lo si beve in silenzio, soli al bancone, con la certezza che il barista non farà conversazione. Anzi, probabilmente neanche ti guarderà.
Non è un drink che consola. Non è un drink che fa sentire al sicuro. È un drink che accompagna. Come fa Django: non risolve niente, non promette niente, ma ti sta accanto mentre il mondo fa quello che fa. E per stasera, basta così.
Django di Sergio Corbucci è al cinema dal 16 giugno in versione restaurata 4K.