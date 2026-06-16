Corbucci apre il film con un’immagine che è già, da sola, un manifesto poetico. Non un panorama epico, non un tramonto leoniano. Un uomo che cammina nella melma, solo, con una bara al seguito. L’inquadratura è spoglia, eppure densa di presagi. Chi è quest’uomo? Dove va? Perché quella bara? Le risposte arriveranno, ma solo in parte. Corbucci non è il tipo da sciogliere ogni nodo.

Django, questo il nome dello sconosciuto, arriva in un paese di frontiera dove due fazioni si fronteggiano a colpi di fucile e sopraffazione: il maggiore Jackson, fanatico razzista e capo di una milizia paramilitare che indossa i cappucci rossi come fossero stati acquistati su uno strano catalogo del Ku Klux Klan, e il rivoluzionario Rodriguez, che non è esattamente un eroe positivo. In mezzo, una prostituta di nome Maria (Loredana Nusciak) e un saloon che sembra costruito direttamente nel fango, come tutto il resto.

Django (Franco Nero) si muove tra le due fazioni con un’intelligenza fredda, quasi predatoria. Ha un piano, ha una storia, ha una ferita. Come tutti i grandi personaggi del cinema, non è ciò che sembra alla prima inquadratura. E quella bara, naturalmente, non contiene ciò che ci si aspetta.