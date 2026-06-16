La ragazza alla finestra, trama e cast del film stasera in prima tv

A reggere il film sono due attrici australiane di generazioni diverse. La madre Barbara è interpretata da Radha Mitchell, nota al grande pubblico per ruoli in film come Silent Hill (2006) e Pitch Black (2000). Mitchell è un volto del cinema internazionale, con una carriera costruita tra Australia e Hollywood che la rende una presenza credibile e autorevole anche quando il materiale non è sempre all'altezza delle sue possibilità. Ella Newton, nata a Melbourne nel 2000, interpreta Amy. L'attrice è noto al pubblico delle serie tv australiane per il ruolo di Fern Harrow nella serie Harrow (2018-2021). Con questo film si trova per la prima volta a tenere sulle spalle un lungometraggio intero, dimostrando una presenza scenica sopra le righe per la sua età. Nel ruolo del vicino di casa sospettato c'è Vince Colosimo, credibile nell'incarnare un personaggio insieme inquietante e capace di esercitare un certo fascino, esattamente l'ambiguità che il film richiede perché il dubbio dello spettatore rimanga acceso.