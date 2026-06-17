Becket (Glen Powell) è cresciuto nel New Jersey. Sua madre Mary era una Redfellow, dinastia americana ricca da generazioni, il tipo di ricchezza antica e quasi gotica che porta con sé ville Tudor a Long Island, mausolei di famiglia e motti in latino incisi nella pietra d’ingresso. Quello dei Redfellow recita, libera traduzione: non dare mai una spada a un ragazzo. Whitelaw (Ed Harris), il patriarca, avrebbe dovuto ascoltare se stesso.

Mary aveva scelto l’uomo sbagliato: un violoncellista, non un milionario. Whitelaw le aveva consegnato un ultimatum biblico nella sua brutalità: il bambino o la famiglia. Lei aveva scelto il figlio. La porta della villa si era chiusa per sempre. Sul letto di morte, Mary aveva lasciato a Becket l’unica eredità che poteva: un’ossessione e un compito. Ottieni ciò che ti spetta. Non mollare.

Becket non molla. Sette parenti da eliminare prima di arrivare al patriarca. La struttura è quella di un videogioco medievale, con i boss finali sempre più potenti, solo che qui al posto delle armature ci sono elicotteri privati, megachiese evangeliche, loft hipster a Manhattan e un mausoleo di famiglia in cui il pubblico tornerà più volte nel corso del film. Il tutto raccontato in flashback dal braccio della morte, dove Becket aspetta l’iniezione letale con la nonchalance di chi aspetta un taxi.

Becket (Glen Powell)