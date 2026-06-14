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Cinema

Dieci anni di “Indivisibili”, un film d’autore che ha lasciato il segno

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

La pellicola rappresentò nel 2016 la consacrazione definitiva del regista Edoardo De Angelis: dentro c'è una visione e un linguaggio che non ha bisogno di qualunquismo e stereotipi. Il suo è quel cinema d'autore che lavora sui silenzi e scava oltre la superficie

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