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Cinema

Rivedere "Diaz" a 25 anni dal G8 di Genova

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Il film di Daniele Vicari torna al cinema per tre giorni. Un racconto potente, senza retorica, che utilizza un approccio quasi documentaristico per raccontare la vicenda sotto punti di vista diversi. Un'opera che non ha paura né di mostrare né di ribadire la violenza gratuita delle azioni compiute dalla polizia

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