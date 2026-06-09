Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Da Morricone a Donaggio, Suoni e Visioni celebra i maestri delle colonne sonore

Cinema

Dopo il passaggio nelle sale, Suoni e Visioni approda in streaming su CG Entertainment e Prime Video. Diretto da Fabio Massimo Colasanti e Pierfrancesco Campanella, il documentario rende omaggio ai compositori italiani che hanno scritto la storia della musica per cinema e televisione. Tra interviste, videoclip e testimonianze, il racconto attraversa generazioni di autori, da Ennio Morricone a Pino Donaggio, fino ai protagonisti contemporanei del settore.

Realizzato a quattro mani dal musicista Fabio Massimo Colasanti e dal cineasta Pierfrancesco Campanella, dopo una distribuzione “mirata” nelle sale – iniziata lo scorso 18 Ottobre 2025 e che proseguirà con altre uscite nelle prossime settimane – approda in streaming grazie a CG Entertainmente presto anche in televisione Suoni e Visioni, documentario prodotto da Sergio De Angelis per Parker Film.

 

Il lavoro va a completare un poker di opere dedicate a specifici generi musicali nelle quali è sempre coinvolto a vario titolo lo stesso Campanella. Così, dopo C’era una volta il beat italiano, Gli anni del Prog e Italo Disco, è la volta di questo appassionante omaggio ai maggiori compositori italiani di musica applicata alle immagini.

In Suoni e Visioni si alternano infatti a gradevoli videoclip le corpose interviste a molti dei maggiori maestri tuttora in attività. Dallo storico Natale Massara, che, oltre a parlare della sua prestigiosa carriera, delinea la figura dell’amico e collega Pino Donaggio (col quale ha condiviso molti lavori al servizio di Brian De Palma), a Umberto Scipione, autore delle soundtrack dei film di maggiore successo degli ultimi anni (Benvenuti al sud, Sotto una buona stella) e vincitore in Belgio dell’importantissimo premio internazionale World Sound Track Awards 2024. Da Fabio Frizzi e Vince Tempera, che in passato hanno spesso collaborato insieme formando uno storico trio con Franco Bixio (Fantozzi, Febbre da cavallo), a Federico Monti Arduini, ovvero l’indimenticabile Guardiano del Faro (La Orca). Da Fabrizio Campanelli (Nemiche per la pelle) a Marco Werba (Giallo), e ancora a Louis Siciliano (20 sigarette), passando per Andrea Simone, Eugenio Tassitano, Roberto Musolino e molti altri.

Tutti nomi autorevolissimi, che hanno avuto modo di mettersi in risalto in tempi recenti. Naturalmente, poi, non si tralasciano i grandi del passato non più in vita, come Morricone, Cipriani, Trovaioli, Piccioni, Ortolani, solo per citarne alcuni. A tracciare i loro ritratti lo storico esperto Claudio Fuiano. Presenti nel lavoro anche i discografici Luca Di Silverio e Andrea Natale, specializzati nella riproposizione in vinile e in cd di colonne sonore ormai introvabili sul mercato. Di questioni tecniche si soffermano i giornalisti e scrittori Massimo Privitera, Marco Testoni e Renato Marengo. Ognuno con aneddoti, curiosità e gustosi retroscena a formare un quadro esauriente dell’affascinante materia, dove si intrecciano arte, sublimi emozioni e tanta vita.

Tutti e quattro i documentari della collana sono stati acquisiti dalla Rai insieme ad un quinto, sempre prodotto da Parker Film, intitolato E adesso Musical.

Spettacolo: Ultime notizie

Spike Lee allo stadio dei New York Knicks con maglia di Papa Leone XIV

Cinema

Il regista e tifoso della squadra di basket aveva annunciato su Instagram che avrebbe indossato...

Scooby-Doo, nel teaser il primo sguardo della serie live-action

Serie TV

Le riprese della serie televisiva sono attualmente in corso in Georgia e, nonostante il debutto...

Affaire Patrick Bruel, prorogato di 24 ore lo stato di fermo

Spettacolo

La procura di Parigi ha prorogato di 24 ore il fermo di Patrick Bruel, cantante e attore tra i...

Vasco Rossi, la possibile scaletta dei concerti a Olbia

Musica

Dopo gli spettacolo all'Arena di Olbia, la voce di Sally proseguirà con altri sei concerti nelle...

Michael J. Fox, l’attore di Ritorno al Futuro compie 65 anni

Cinema

Reso celebre dal ruolo cult di Marty McFly nella saga creata da Robert Zemeckis, il...

24 foto
Michael J. Fox Tracy Pollan

Spettacolo: Per te