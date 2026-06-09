Dopo il passaggio nelle sale, Suoni e Visioni approda in streaming su CG Entertainment e Prime Video. Diretto da Fabio Massimo Colasanti e Pierfrancesco Campanella, il documentario rende omaggio ai compositori italiani che hanno scritto la storia della musica per cinema e televisione. Tra interviste, videoclip e testimonianze, il racconto attraversa generazioni di autori, da Ennio Morricone a Pino Donaggio, fino ai protagonisti contemporanei del settore.

Realizzato a quattro mani dal musicista Fabio Massimo Colasanti e dal cineasta Pierfrancesco Campanella , dopo una distribuzione “mirata” nelle sale – iniziata lo scorso 18 Ottobre 2025 e che proseguirà con altre uscite nelle prossime settimane – approda in streaming grazie a CG Entertainmente presto anche in televisione Suoni e Visioni , documentario prodotto da Sergio De Angelis per Parker Film .

Il lavoro va a completare un poker di opere dedicate a specifici generi musicali nelle quali è sempre coinvolto a vario titolo lo stesso Campanella. Così, dopo C’era una volta il beat italiano, Gli anni del Prog e Italo Disco, è la volta di questo appassionante omaggio ai maggiori compositori italiani di musica applicata alle immagini.

In Suoni e Visioni si alternano infatti a gradevoli videoclip le corpose interviste a molti dei maggiori maestri tuttora in attività. Dallo storico Natale Massara, che, oltre a parlare della sua prestigiosa carriera, delinea la figura dell’amico e collega Pino Donaggio (col quale ha condiviso molti lavori al servizio di Brian De Palma), a Umberto Scipione, autore delle soundtrack dei film di maggiore successo degli ultimi anni (Benvenuti al sud, Sotto una buona stella) e vincitore in Belgio dell’importantissimo premio internazionale World Sound Track Awards 2024. Da Fabio Frizzi e Vince Tempera, che in passato hanno spesso collaborato insieme formando uno storico trio con Franco Bixio (Fantozzi, Febbre da cavallo), a Federico Monti Arduini, ovvero l’indimenticabile Guardiano del Faro (La Orca). Da Fabrizio Campanelli (Nemiche per la pelle) a Marco Werba (Giallo), e ancora a Louis Siciliano (20 sigarette), passando per Andrea Simone, Eugenio Tassitano, Roberto Musolino e molti altri.

Tutti nomi autorevolissimi, che hanno avuto modo di mettersi in risalto in tempi recenti. Naturalmente, poi, non si tralasciano i grandi del passato non più in vita, come Morricone, Cipriani, Trovaioli, Piccioni, Ortolani, solo per citarne alcuni. A tracciare i loro ritratti lo storico esperto Claudio Fuiano. Presenti nel lavoro anche i discografici Luca Di Silverio e Andrea Natale, specializzati nella riproposizione in vinile e in cd di colonne sonore ormai introvabili sul mercato. Di questioni tecniche si soffermano i giornalisti e scrittori Massimo Privitera, Marco Testoni e Renato Marengo. Ognuno con aneddoti, curiosità e gustosi retroscena a formare un quadro esauriente dell’affascinante materia, dove si intrecciano arte, sublimi emozioni e tanta vita.

Tutti e quattro i documentari della collana sono stati acquisiti dalla Rai insieme ad un quinto, sempre prodotto da Parker Film, intitolato E adesso Musical.