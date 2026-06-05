Albatross, la vera storia del film stasera in tv

Va in onda in prima tv su Rai 3, venerdì 5 maggio, il film del 2025 diretto da Giulio Base, con Francesco Centorame e la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini. La pellicola ricostruisce la storia vera di Almerigo Grilz, giornalista triestino e inviato di guerra freelance morto a 34 anni in Mozambico nel 1987 mentre riprendeva un conflitto dimenticato dal mondo

Albatross, film del 2025 diretto da Giulio Base, va in onda su Rai 3 venerdì 5 giugno. Al centro della trama, la vera storia di Almerigo Grilz.

Chi era Almerigo Grilz

Almerigo Grilz nasce a Trieste e muove i primi passi nella vita pubblica attraverso la militanza politica, prima nel Fronte della Gioventù e poi nel Movimento Sociale Italiano. Ma la politica non basta a contenere la sua energia. Negli anni Ottanta, insieme a due amici giornalisti - Gian Micalessin e Fausto Biloslavo - decide di fondare l'agenzia di stampa indipendente "Albatross", con l'obiettivo dichiarato di portare le telecamere dove nessun grande network vuole andare.

Spinto dalla convinzione che i conflitti dimenticati meritino di essere raccontati, Grilz lavora come freelance per alcune delle più importanti testate internazionali: ABC, CBS, NBC, Sunday Times, Channel 4, RAI e Panorama.

I suoi reportage lo portano in Medio Oriente, in Asia e in Africa, in scenari di guerra dove il confine tra coraggio e incoscienza è sottilissimo. Si definiva "inviato di guerra indipendente": una formula che diceva tutto sulla sua concezione del giornalismo, libero da lacci editoriali e capace di stare dentro gli eventi senza filtri.