Reply AI Film Festival, Salvatores guida la giuria dell'edizione 2026

Reply, gruppo internazionale specializzato nella creazione di nuovi modelli di business abilitati dall’IA e da sempre impegnata a guidare le giovani generazioni nell’esplorazione delle tecnologie emergenti, presenta la giuria della terza edizione del Reply AI Film Festival, la competizione internazionale rivolta a creativi, registi e videomaker che vogliono mettersi alla prova nella produzione di cortometraggi realizzati con strumenti di Intelligenza Artificiale.

A guidare la giuria sarà Gabriele Salvatores, regista e sceneggiatore italiano noto per aver lavorato a film come Puerto Escondito, Educazione siberiana e Napoli - New York, vincitore del Premio Oscar® al miglior film straniero per Mediterraneo. Insieme a lui, il panel della terza edizione del Reply AI Film Festival, annovera Rob Minkoff, co-regista de Il Re Leone nonché animatore e autore di numerosi film come Stuart Little, La casa dei fantasmi e Mr. Peabody e Sherma insieme a Catherine Hardwicke, regista del fenomeno globale Twilight. Accanto a loro Jed Weintrob, regista e partner della società 30 Ninjas affiancato da Christina Lee Storm, produttrice cinematografica e televisiva pluripremiata e pioniera nell’ambito della produzione virtuale e dell’AI applicata ai contenuti, il giornalista cinematografico e reporter di IndieWire, Brian Welk e Giacomo Mineo, VFX supervisor per kolossal come Oppenheimer e Odissea di Christopher Nolan e candidato ai Primetime Emmy per Devs di Alex Garland.