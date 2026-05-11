Una fuga lunga 30 giorni, milioni di spettatori incollati agli schermi e la morte trasformata in intrattenimento. The Running Man, diretto da Edgar Wright e tratto dal romanzo di Stephen King pubblicato come Richard Bachman, debutta in prima TV lunedì 11 maggio lle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile anche in 4K. Protagonista Glen Powell in un thriller distopico tra azione, media e spettacolarizzazione della violenza

Una corsa contro il tempo, sotto gli occhi di milioni di spettatori. Arriva su Sky Cinema in prima TV The Running Man, il nuovo film con Glen Powell, che esordirà lunedì 11 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile anche in 4K.

Con the running man, Edgar Wright firma una nuova, adrenalinica trasposizione del romanzo di Stephen King, costruendo un racconto che alterna azione spettacolare e riflessione sul potere dei media, sulla manipolazione del consenso e sul bisogno collettivo di intrattenimento.

Protagonista è Glen Powell nei panni di Ben Richards, uomo qualunque spinto dalla disperazione a partecipare al gioco per salvare la figlia malata. Accanto a lui, Josh Brolin interpreta il carismatico e spietato produttore del programma, mentre Colman Domingo è il volto televisivo che trasforma la violenza in spettacolo. Completano il cast William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera ed Emilia Jones.

La trama

The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati “Runner”, devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti “Cacciatori”, mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione.

Ben Richards (Glen Powell) non è un eroe. È un uomo qualunque, costretto a una scelta impossibile: entrare nel gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian (Josh Brolin), il carismatico e spietato produttore dello show, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo, la paura in share, la morte in intrattenimento.

Ma Ben non segue il copione. Corre, lotta, resiste. E contro ogni previsione diventa un idolo: il pubblico lo acclama, gli ascolti volano.

Più il successo cresce, più il gioco si fa mortale. Ora Ben non deve affrontare solo i suoi inseguitori... ma un’intera nazione che vuole vederlo cadere.