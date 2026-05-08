Il montaggio del film L’amore sta bene su tutto è stato curato da Luciana Pandolfelli, mentre la colonna sonora originale porta la firma di Federico Cerasi e Andrea Bellucci. La produzione italiana si inserisce nel solco della commedia nazionale, cercando però di svilupparne i codici verso una narrazione più articolata.

Con una durata complessiva di 93 minuti e una distribuzione affidata a PiperFilm, L’amore sta bene su tutto si presenta come un’opera che mira a coniugare intrattenimento e osservazione sociale, ponendo al centro del racconto la complessità delle relazioni contemporanee.