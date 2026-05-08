Introduzione
Si intitola L’amore sta bene su tutto ed è la nuova commedia corale di Giampaolo Morelli che indaga le contraddizioni dei sentimenti.
Nel panorama della commedia italiana contemporanea, si inserisce come un’opera che punta a raccontare l’universo sentimentale attraverso una prospettiva multipla, mescolando ironia, paradosso e riflessione emotiva. Diretto da Morelli, alla sua quinta esperienza dietro la macchina da presa, il film propone una narrazione costruita attorno a tre vicende differenti che si sviluppano parallelamente, accomunate dal medesimo filo conduttore: l’impossibilità di governare davvero l’amore.
Distribuito in Italia da PiperFilm e arrivato nelle sale cinematografiche dal 6 maggio 2026, il lungometraggio, della durata di 93 minuti, affronta il tema delle relazioni umane attraverso personaggi che tentano, ciascuno a proprio modo, di gestire, manipolare o arginare i sentimenti, salvo poi confrontarsi con una realtà ben più complessa. Morelli sceglie la commedia come struttura portante, ma utilizza il genere per sviluppare una riflessione più ampia sull’instabilità emotiva, sulla fragilità personale e sul contrasto tra controllo e vulnerabilità.
Il film si muove così tra dinamiche affettive, ambizioni personali, ferite del passato e percorsi di trasformazione, costruendo un racconto corale che mira a esplorare l’amore nelle sue forme più diverse: romantico, genitoriale, nostalgico e persino strategico. Attraverso registri narrativi differenti, l’opera si propone di osservare come i protagonisti reagiscano quando le loro convinzioni vengono messe in discussione dall’irruzione dell’imprevisto.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film L'amore sta bene su tutto, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Una trama corale tra sentimenti, ambizioni e rapporti irrisolti
L’amore sta bene su tutto intreccia tre percorsi esistenziali distinti, ciascuno legato a personaggi che affrontano l’amore da prospettive profondamente diverse. Al centro della narrazione si trovano figure che cercano di mantenere il controllo sulle proprie vite, sulle relazioni e persino sull’immagine pubblica, ma che finiscono inevitabilmente per confrontarsi con situazioni capaci di destabilizzare ogni equilibrio.
Tra ambizioni politiche, relazioni sentimentali compromesse, cinismo emotivo e antichi legami mai del tutto risolti, il film costruisce una struttura narrativa che alterna comicità, tensione e introspezione. Le tre storie procedono parallelamente, mostrando come l’imprevedibilità dei sentimenti possa incidere su percorsi apparentemente consolidati, modificando prospettive personali e costringendo i protagonisti a rivedere le proprie certezze.
L’opera si sviluppa quindi come una riflessione sulle molteplici sfumature dell’amore, evitando una visione univoca del sentimento e privilegiando invece la complessità delle relazioni umane.
Un cast ampio e trasversale guidato dallo stesso Morelli
Giampaolo Morelli, oltre a dirigere il film L’amore sta bene su tutto, interpreta Stefano, uno dei personaggi centrali dell’intreccio, confermando la propria doppia presenza creativa all’interno del progetto. Accanto a lui si muove un cast ricco di volti noti del cinema e della televisione italiana.
Claudia Gerini interpreta Vittoria, figura femminile legata a una dimensione pubblica e politica, mentre Ilenia Pastorelli veste i panni di Federica. Massimiliano Tortora è Frank, Monica Guerritore interpreta Milly e Paolo Calabresi assume il ruolo di Manlio, personaggio chiamato a muoversi tra relazioni complesse e tensioni irrisolte.
Tra gli altri interpreti figurano Gian Marco Tognazzi nel ruolo di Giovanni, Roberto Citran come Cardinale Ricciardi, Carlo Luca De Ruggieri nei panni di Piero e Samba Laobe Ndiaye nel ruolo di Jules. Completano il cast Roberto Andreucci, Chiara Condrò, Annalisa Cordone, Daniela Glasgow, Giovanni Sicurello e Massimo Wertmüller.
La composizione del gruppo attoriale riflette la volontà di costruire una commedia corale capace di sostenere registri differenti, dal sarcasmo alla dimensione più intimista.
La visione registica e il tema centrale dell’opera
Alla base del progetto di L’amore sta bene su tutto vi è la volontà di raccontare la tensione costante tra il bisogno umano di razionalizzare i sentimenti e la loro natura profondamente caotica. Morelli sviluppa il film attorno all’idea che l’uomo contemporaneo tenti frequentemente di “addomesticare” l’amore attraverso strategie, immagini costruite o regole teoriche, senza riuscire realmente a contenerne l’imprevedibilità.
La sceneggiatura, firmata dallo stesso Morelli insieme a Gianluca Ansanelli e Tito Buffulini, si concentra proprio su questa frattura: i protagonisti cercano di esercitare controllo sulle proprie dinamiche affettive, ma finiscono per essere travolti da emozioni che sfuggono a ogni schema.
L’autore punta così a mostrare il momento in cui le maschere sociali cadono, lasciando emergere vulnerabilità, fragilità e verità personali.
La costruzione estetica tra ordine e disordine emotivo
Sul piano visivo, il film L’amore sta bene su tutto si affida alla fotografia di Federico Annicchiarico, che accompagna il percorso narrativo attraverso una progressiva trasformazione estetica. Le immagini iniziali, più pulite e controllate, riflettono la rigidità delle vite dei protagonisti, mentre l’evoluzione verso atmosfere più calde e meno perfette rappresenta simbolicamente l’irruzione del caos sentimentale.
La regia alterna situazioni dichiaratamente paradossali e momenti di leggerezza a passaggi più raccolti, nei quali i personaggi vengono osservati con maggiore prossimità emotiva. Questo equilibrio tra commedia e introspezione costituisce uno degli elementi distintivi del progetto.
Gli aspetti produttivi e tecnici
Il montaggio del film L’amore sta bene su tutto è stato curato da Luciana Pandolfelli, mentre la colonna sonora originale porta la firma di Federico Cerasi e Andrea Bellucci. La produzione italiana si inserisce nel solco della commedia nazionale, cercando però di svilupparne i codici verso una narrazione più articolata.
Con una durata complessiva di 93 minuti e una distribuzione affidata a PiperFilm, L’amore sta bene su tutto si presenta come un’opera che mira a coniugare intrattenimento e osservazione sociale, ponendo al centro del racconto la complessità delle relazioni contemporanee.
Una commedia che guarda oltre i meccanismi tradizionali
Pur mantenendo una struttura accessibile e popolare, il film L’amore sta bene su tutto tenta di ampliare la tradizione della commedia italiana attraverso una riflessione più esplicita sulle fragilità emotive dell’individuo moderno. Giampaolo Morelli utilizza così il racconto sentimentale non solo come strumento di intrattenimento, ma anche come occasione per analizzare il rapporto tra identità, controllo sociale e vulnerabilità personale.
Il risultato è un’opera che si propone di osservare come, dietro ogni tentativo di pianificazione emotiva, l’amore continui a manifestarsi come una forza destabilizzante, capace di ridefinire percorsi, priorità e relazioni.