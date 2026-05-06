Introduzione

Un viaggio verso il mare che diventa fuga e ricerca: il nuovo film di Shai Carmeli-Pollak, intitolato The Sea (titolo originale: Ha'yam) è un’opera tra dramma e frontiera.

Nel panorama del cinema israeliano contemporaneo fa capolino questo film drammatico del 2025, in uscita nelle sale italiane a partire da oggi (6 maggio 2026) e distribuito a cura di Mescalito Film.

Racconta con sguardo essenziale e rigoroso una vicenda di attraversamenti, confini e desideri sospesi. La pellicola, della durata di 93 minuti, è interpretata da Muhammad Gazawi, Khalifa Natour, Marlene Bajali, Hilla Sarjon e Gabriel Horn, con la presenza anche di Marlene Bajjali e Hila Surjon. Il titolo originale è Ha'yam, mentre da noi è distribuito con il titolo di The Sea.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su The Sea, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.