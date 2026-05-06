Kate Beckinsale è anche produttrice del film, oltre che protagonista. L'attrice inglese - già volto della saga Underworld - interpreta Avery con la disinvoltura fisica che le viene riconosciuta nel genere action, mescolata a una fragilità emotiva che funziona da contrappeso all'efficienza della killer. Rupert Friend, noto al grande pubblico per Hitman: Agent 47 e per la serie Homeland, è David Brooks, il marito di Avery. Il suo è un ruolo che vive prevalentemente nella tensione generata dalla sua assenza: è il motore che muove tutto senza quasi mai essere in scena. Saffron Burrows interpreta Elizabeth Mills, figura interna all'apparato di intelligence. Ben Miles, già visto in The Crown e Andor, è il direttore della CIA Nathan Evans. Goran Kostić è Konrad Breznov, il principale antagonista. Nel cast figura anche Ray Stevenson nel ruolo di Jarvis Hedlund: l'attore irlandese, noto per Thor e per la serie Ahsoka, è scomparso nel maggio 2023, e questo è uno dei suoi ultimi lavori.