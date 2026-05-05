Student Doc Fest, finale al Cinema Troisi di Roma con Luca Zingaretti ospite specialeCinema
Lo Student Doc Fest chiude l’11 maggio al Cinema Troisi di Roma con la premiazione dei documentari e dei corti realizzati dagli studenti. Ospite speciale Luca Zingaretti. Un progetto che unisce scuola e cinema, tra formazione, visioni e incontri con professionisti, per educare lo sguardo critico delle nuove generazioni e riflettere sul presente, dall’audiovisivo all’intelligenza artificiale
Lo Student Doc Fest si prepara alla sua giornata conclusiva con un ospite speciale: Luca Zingaretti. La premiazione si svolgerà al Cinema Troisi lunedì 11 maggio, dalle 15,15 alle 18,30 e sarà condotta dal giornalista e critico cinematografico Federico Pontiggia.
Lo Student Doc Fest è un percorso realizzato dall’associazione culturale SPINOFF nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM, che ha l’obiettivo di fornire strumenti analitici per formare futuri spettatori in grado di esercitare il loro spirito critico. Uno spazio di esplorazione, formazione e orientamento al linguaggio audiovisivo che ha visto coinvolti gli studenti di nove Istituti superiori e due Istituti Comprensivi di Roma.
Nel pomeriggio la giuria popolare, composta dagli studenti delle superiori, premierà i documentari nazionali e internazionali, visionati nell’ambito di un percorso laboratoriale di oltre 150 ore (formazione, proiezioni, incontri con professionisti del settore) che li ha visti protagonisti, realizzato in collaborazione con l’Institut français – Centre Saint-Louis di Roma.
Saranno anche presentati e premiati da una giuria di esperti i cortometraggi realizzati dagli stessi studenti e saranno conferite le targhe alle scuole. Al centro il cinema del reale.
Un evento tra cinema e scuola
L’evento conclusivo sarà arricchito da momenti di dialogo, con un saluto di Laura Delli Colli, presidente del SNGCI (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici), e da diverse proiezioni. “Giunto alla VI edizione lo Student Doc Fest è più vitale che mai e ci permette di mettere in relazione due mondi molto diversi: il cinema e la scuola- dichiarano Valentina Paravano e Valerio Tassara, responsabili del progetto e presidenti dell’Associazione SPINOFF. Lo sviluppo di uno sguardo attivo e partecipato è la base per futuri spettatori consapevoli e potenziali talenti. Un appuntamento importante. Vedere crescere anno dopo anno questo piccolo prezioso festival ci riempie di gioia. Ci siamo confrontati con migliaia di ragazzi e ragazze sui temi del presente e con professionisti dell’audiovisivo”. E Valeria Doddi, responsabile scientifica dello Student Doc Fest, aggiunge: “Questo festival si conferma una vera e propria palestra di educazione allo sguardo. Fondamentale mettere al centro gli studenti e offrire loro l’opportunità di confrontarsi con linguaggi, stili e temi diversi, sviluppando uno sguardo sempre più critico indispensabile per affrontare le sfide culturali e sociali che ci attendono, prima fra tutte l’IA”.
Info utili
Al seguente link potete trovare ulteriori info sullo Student Doc Fest: https://www.studentdocfest.it/ Si ringraziano Laura Delli Colli e il SNGCI (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici) e i Partner del progetto: IFCSL-Institut Francais Centre Saint Louis (Roma); Università di Siena- Dipartimento DISPOC; Assessorato alla Scuola Formazione e Lavoro di Roma Capitale e Edizioni Centro Studi Erickson.
Per partecipare all’evento scrivere a: spinoffroma@gmail.com