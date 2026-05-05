Lo Student Doc Fest chiude l’11 maggio al Cinema Troisi di Roma con la premiazione dei documentari e dei corti realizzati dagli studenti. Ospite speciale Luca Zingaretti. Un progetto che unisce scuola e cinema, tra formazione, visioni e incontri con professionisti, per educare lo sguardo critico delle nuove generazioni e riflettere sul presente, dall’audiovisivo all’intelligenza artificiale

Lo Student Doc Fest si prepara alla sua giornata conclusiva con un ospite speciale: Luca Zingaretti. La premiazione si svolgerà al Cinema Troisi lunedì 11 maggio, dalle 15,15 alle 18,30 e sarà condotta dal giornalista e critico cinematografico Federico Pontiggia.

Lo Student Doc Fest è un percorso realizzato dall’associazione culturale SPINOFF nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM, che ha l’obiettivo di fornire strumenti analitici per formare futuri spettatori in grado di esercitare il loro spirito critico. Uno spazio di esplorazione, formazione e orientamento al linguaggio audiovisivo che ha visto coinvolti gli studenti di nove Istituti superiori e due Istituti Comprensivi di Roma.

Nel pomeriggio la giuria popolare, composta dagli studenti delle superiori, premierà i documentari nazionali e internazionali, visionati nell’ambito di un percorso laboratoriale di oltre 150 ore (formazione, proiezioni, incontri con professionisti del settore) che li ha visti protagonisti, realizzato in collaborazione con l’Institut français – Centre Saint-Louis di Roma.

Saranno anche presentati e premiati da una giuria di esperti i cortometraggi realizzati dagli stessi studenti e saranno conferite le targhe alle scuole. Al centro il cinema del reale.