Operazione Kandahar, trama cast e storia vera del film

Introduzione
Il thriller d'azione con Gerard Butler arriva stasera in prima tv su Italia 1: un agente della CIA braccato nel cuore dell'Afghanistan, trenta ore per raggiungere il punto di fuga, e una storia che affonda le radici in esperienze reali vissute sul campo
Quello che devi sapere
L'uscita in chiaro
Mercoledì 29 aprile, alle 21:20, Italia 1 trasmette in prima serata Operazione Kandahar, film d'azione e thriller del 2023 diretto da Ric Roman Waugh. Già disponibile su Prime Video, il film torna ora sul piccolo schermo proponendo uno dei thriller d'azione più adrenalinici degli ultimi anni, con una regia solida e un cast di qualità.
La trama
Tom Harris è un agente della CIA sotto copertura che, dopo aver portato a termine con successo una delicata missione di sabotaggio in Iran, scopre che la sua identità è stata compromessa a causa di una fuga di notizie. Ora che la sua copertura è saltata e la missione è compromessa, ha trenta ore di tempo per raggiungere l'aeroporto di Kandahar, in Afghanistan, e lasciare il Paese. Per farcela ha bisogno di un alleato locale. La scelta ricade su Mo, un traduttore afghano-americano con cui stringerà un legame inaspettato. I due si troveranno a percorrere centinaia di chilometri di territorio ostile, inseguiti da più fronti contemporaneamente: i servizi segreti iraniani, le forze speciali afghane e un freddo agente pakistano disposto a venderli al miglior offerente. Nel corso della fuga, Harris cerca l'aiuto di un signore della guerra afghano non affiliato ai talebani, ma la situazione si complica ulteriormente quando Mo rivela di avere un conto in sospeso con quell'uomo.
Il cast
Gerard Butler interpreta Tom Harris, Navid Negahban è Mohammad "Mo" Doud, Ali Fazal veste i panni dell'agente pakistano Kahil Nasir, Travis Fimmel è Roman Chalmers e Nina Toussaint-White è la giornalista Luna Cujai. Butler è ormai un nome di riferimento nel genere action-thriller, e qui conferma la sua capacità di reggere sulle spalle film ad alto ritmo. Ma è Negahban a rubare più di una scena: il suo Mo è il personaggio più sfaccettato del film, diviso tra lealtà, risentimento e senso di sopravvivenza. Travis Fimmel, noto al grande pubblico grazie alla serie Vikings, porta sullo schermo un personaggio ambiguo e difficile da inquadrare fino all'ultimo. Ali Fazal, attore indiano già apprezzato in produzioni internazionali, costruisce un antagonista metodico e credibile.
La storia vera
La sceneggiatura di Operazione Kandahar è firmata da Mitchell LaFortune, che ha tratto ispirazione dalle proprie esperienze come ufficiale della Defense Intelligence Agency in Afghanistan nel 2013. LaFortune ha dichiarato di aver voluto raccontare quanto ci si senta vulnerabili come americani in una zona di combattimento straniera. Il contesto storico di riferimento è quello degli anni successivi alle rivelazioni di Edward Snowden, che nel 2013 sconvolsero il mondo dell'intelligence occidentale esponendo operazioni segrete e identità di agenti sul campo. È proprio questo clima di paranoia e tradimento a fare da sfondo all'intera vicenda di Tom Harris. Il cuore autobiografico della storia è però il rapporto tra l'agente e il traduttore. LaFortune ha riconosciuto che il legame tra Tom e Mo riflette qualcosa che lui stesso ha vissuto in prima persona: quella dipendenza reciproca, fatta di diffidenza e fiducia costruita sul campo, che si crea tra un operativo occidentale e chi rischia la vita per aiutarlo a muoversi in un territorio che non conosce.
Dove è stato girato
Il film è stato girato interamente in Arabia Saudita, in particolare a Jeddah e nelle zone limitrofe. Una scelta produttiva coraggiosa - Operazione Kandahar è stato solo il secondo film americano realizzato interamente nel Paese - che ha contribuito a restituire paesaggi aridi e scenari deserti del tutto convincenti per ambientare la fuga attraverso l'Afghanistan.