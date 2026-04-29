Operazione Kandahar, trama cast e storia vera del film

La sceneggiatura di Operazione Kandahar è firmata da Mitchell LaFortune, che ha tratto ispirazione dalle proprie esperienze come ufficiale della Defense Intelligence Agency in Afghanistan nel 2013. LaFortune ha dichiarato di aver voluto raccontare quanto ci si senta vulnerabili come americani in una zona di combattimento straniera. Il contesto storico di riferimento è quello degli anni successivi alle rivelazioni di Edward Snowden, che nel 2013 sconvolsero il mondo dell'intelligence occidentale esponendo operazioni segrete e identità di agenti sul campo. È proprio questo clima di paranoia e tradimento a fare da sfondo all'intera vicenda di Tom Harris. Il cuore autobiografico della storia è però il rapporto tra l'agente e il traduttore. LaFortune ha riconosciuto che il legame tra Tom e Mo riflette qualcosa che lui stesso ha vissuto in prima persona: quella dipendenza reciproca, fatta di diffidenza e fiducia costruita sul campo, che si crea tra un operativo occidentale e chi rischia la vita per aiutarlo a muoversi in un territorio che non conosce.