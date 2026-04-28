La sobrietà, trama e cast del film con Amanda Lear in versione suora

Di fronte a questo contesto, nel film La sobrietà Rodrigo decide di avviare un progetto documentaristico con l’intento dichiarato di indagare la figura di Kimba e svelare le contraddizioni insite nel “Metodo Kimba”. A sostenerlo in questa impresa c’è Cornelio, sceneggiatore anch’egli segnato da una condizione di precarietà professionale e coinvolto direttamente nella costruzione del progetto.

L’obiettivo iniziale è quello di smascherare ciò che si cela dietro la facciata del metodo e di osservare da vicino le dinamiche che regolano il rapporto tra Kimba e le attrici che ne fanno parte. Le riprese diventano così lo strumento attraverso cui tentare di afferrare una verità che appare, sin dall’inizio, instabile e sfuggente.

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