Dopo le prime proiezioni in sala, Italo Disco torna con una distribuzione mirata e arriva anche in streaming su CGTV.IT e su Prime Video Channel. Il documentario diretto da Sergio De Angelis racconta la nascita e il successo della musica dance italiana degli anni Ottanta attraverso interviste a icone come Gazebo, Ivan Cattaneo, Ryan Paris e Jo Squillo. Un viaggio tra hit senza tempo, cultura pop, moda e immaginario di un decennio che continua a influenzare cinema, pubblicità e musica contemporanea.

Italo Disco: la magia degli anni Ottanta torna al cinema e in streaming Il documentario prodotto da Parker Film ripercorre la stagione d'oro della dance italiana tra testimonianze, video musicali e un cast d'eccezione- Già proiettato in varie sale del territorio nazionale a partire dal 18 ottobre 2025, Italo Disco riprende la sua programmazione di nicchia e arriva in contemporanea sulle maggiori piattaforme digitali.

Un documento visivo su un'epoca irripetibile Prodotto e distribuito da Parker Film srl, Italo Disco è diretto da Sergio De Angelis con la supervisione artistica di Pierfrancesco Campanella. Il film si avvale di un ricco tessuto di interviste ad addetti ai lavori, esperti e artisti per offrire un ritratto esaustivo di questo genere musicale che, nato e fiorito negli anni Ottanta, continua ancora oggi a essere suonato nelle discoteche di tutto il mondo e inserito nelle colonne sonore di film e spot pubblicitari. Il documentario non si limita alla musica: diventa anche un pretesto per rievocarne il contesto storico e culturale, restituendo con vivacità gli eventi, le mode, i tic e le manie di un decennio indimenticabil Approfondimento Gli 80 film più iconici degli anni Ottanta

Gazebo - Photo credits: Laura Camia

Le voci del dancefloor: i protagonisti sul grande schermo Tra i cantanti presenti figurano tre icone assolute dell'Italo Disco: Gazebo (I Like Chopin), Ryan Paris (Dolce Vita) e Gary Low (You're a Danger), che arricchiscono il film con video musicali di brani più recenti, fedeli al filone della disco nostrana. Accanto a loro, altri protagonisti di quella stagione: Rosanna Fratello, che esplorò la dance con Listen prodotto dai Fratelli La Bionda; Tiziana Rivale, tuttora seguita all'estero con questo genere; Belen Thomas, vera regina della discoteca con Aire. E ancora Morena Rosini del gruppo Milk and Coffee e la leggendaria Jo Squillo, protagonista assoluta della scena musicale degli anni Ottanta e Novanta

Jo Squillo - Photo credits: Laura Camia

I produttori e la factory italiana del suono Un capitolo fondamentale del racconto è dedicato a chi quella musica la costruiva dietro le quinte. Claudio Simonetti — noto per le colonne sonore horror — racconta il suo passaggio alla dance italiana come produttore dei progetti Easy Going e Vivien Vee, oltre che autore del celeberrimo Gioca-Jouer di Claudio Cecchetto. Ivan Cattaneo porta invece la sua prospettiva unica di artista che ha rivisitato i brani beat in chiave disco. Note di colore arrivano dalle attrici Adriana Russo — che lanciò il singolo dance Capriccio — e dall'ex Miss Italia Nadia Bengala, che tratteggia con precisione le mode e lo stile dell'epoca.

Ivan Cattaneo - Photo credits: Laura Camia

Gli esperti: moda, arte, discografia e critica A completare il quadro, una costellazione di voci autorevoli: l'art director Cesare Zucca, artefice del look dei maggiori divi di quegli anni; l'autore tv Massimiliano Canè; il cantautore Dario Gay; i discografici Federico Gnocchi e Paolo Cassiano; lo scrittore Emanuele Pecoraro; il pittore Mario D'Imperio; e Mauro Goldsand, già produttore di Scialpi, altro divo degli anni Ottanta. Il filo conduttore: il professor Fabio Melelli A guidare lo spettatore attraverso questo viaggio musicale e culturale è il professor Fabio Melelli, docente universitario considerato uno dei massimi esperti di musica e cinema a livello internazionale. La sua presenza conferisce al documentario una solidità accademica che si sposa con la leggerezza e il ritmo della materia trattata.

Gary Low - Photo credits: Laura Camia

Dove e come vederlo Italo Disco sarà disponibile sulle maggiori piattaforme online a cura di CG Entertainment: in particolare su CGTV.IT e su Prime Video Channel, oltre a proseguire la sua programmazione in sala in una distribuzione mirata sul territorio nazionale.