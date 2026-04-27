Tina Cipollari e figlio Francesco a Verissimo: Imiei fratelli sono gelosi, io tifo per leiSpettacolo
Il 26 aprile Tina Cipollari ha varcato per la prima volta lo studio di Verissimo accompagnata dal figlio Francesco Nalli. Ne è emersa un'intervista intensa, che ha mostrato il volto più intimo dell'opinionista di Uomini e Donne: quello di una madre innamorata dei propri figli, capace di commuoversi di fronte a una lettera inaspettata e di confessare, senza filtri, la paura che la accompagna ogni giorno
Domenica 26 aprile Tina Cipollari ha fatto il suo debutto nello studio di Verissimo insieme a uno dei suoi figli, Francesco Nalli.
Francesco Nalli: il debutto in tv e il sogno di fare l'attore
Figlio di Tina e dell'hairstylist Kikò Nalli, Francesco è il secondo dei tre fratelli. Cresciuto deliberatamente lontano dai riflettori, ha scelto il salotto di Silvia Toffanin come prima uscita pubblica, e il motivo è semplice: dei tre fratelli è l'unico che vuole davvero costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha cominciato a studiare recitazione a novembre scorso e si dice determinato, con la concentrazione totale che - come ammette lui stesso - è una caratteristica squisitamente ereditata dalla madre: quando si fissa un obiettivo, tutto il resto passa in secondo piano. Fisicamente somiglia al padre, ma nel carattere è dunque figlio di Tina. In tutto e per tutto.
Con Silvia Toffanin ha parlato anche della vita sentimentale: nessuna storia seria da presentare alla madre, per ora, anche se il rapporto tra i due è di grande confidenza. Le racconta tutto, ragazze comprese. Quanto a un eventuale nuovo compagno per Tina - oggi single - Francesco si è detto il più tranquillo tra i fratelli sul tema: I" miei fratelli sono sempre un più gelosi, mentre io tifo per lei. Anche lei, però, ci deve pensare due volte prima di presentarci qualcuno", ha detto.
"Sono stata una mamma ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all'esasperazione, però poi un pochino mi sono calmata", ha confessato invece Tina Cipollari a proposito della maternità. Mentre, sulla separazione da Kiko, ha ammesso: "Pensavo fosse più complicato (...) Ci siamo promessi che non saremo mai mancati ai nostri doveri di genitori. Abbiamo trovato subito un equilibrio, Kikò poteva venire a casa quando voleva".
La lettera, le lacrime e la confessione che ha fermato lo studio
Il momento più intenso è arrivato quando Francesco ha tirato fuori un foglio e ha cominciato a leggere una lettera scritta per sua madre. Le parole erano quelle di un figlio che vuole dire grazie senza aspettare l'occasione giusta: grazie per i sacrifici, per aver sempre messo i figli al primo posto anche nei momenti difficili, per aver garantito non solo il necessario ma soprattutto la certezza di una presenza costante. "Se oggi sono quello che sono, è anche grazie a te" ha detto Francesco, definendo Tina il punto di riferimento, la forza e la casa della famiglia. In studio è calato un silenzio insolito, e Tina non è riuscita a trattenere le lacrime.
Con la voce spezzata ha confessato di sentirsi fragile ogni volta che si parla dei figli, che considera il dono più grande che la vita possa dare. Poi è arrivata la rivelazione più inattesa: la sua paura quotidiana non riguarda il lavoro né il futuro sentimentale, ma il tempo. "Penso che se dovessi venire a mancare ora, li lascerei quando ancora li devo vedere realizzati. Questo mi rende debole e ci penso tutti i giorni", ha spiegato, emozionandosi. Ed emozionando anche Silvia Toffanin.