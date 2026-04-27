Il 26 aprile Tina Cipollari ha varcato per la prima volta lo studio di Verissimo accompagnata dal figlio Francesco Nalli. Ne è emersa un'intervista intensa, che ha mostrato il volto più intimo dell'opinionista di Uomini e Donne: quello di una madre innamorata dei propri figli, capace di commuoversi di fronte a una lettera inaspettata e di confessare, senza filtri, la paura che la accompagna ogni giorno

Domenica 26 aprile Tina Cipollari ha fatto il suo debutto nello studio di Verissimo insieme a uno dei suoi figli, Francesco Nalli.

Francesco Nalli: il debutto in tv e il sogno di fare l'attore

Figlio di Tina e dell'hairstylist Kikò Nalli, Francesco è il secondo dei tre fratelli. Cresciuto deliberatamente lontano dai riflettori, ha scelto il salotto di Silvia Toffanin come prima uscita pubblica, e il motivo è semplice: dei tre fratelli è l'unico che vuole davvero costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha cominciato a studiare recitazione a novembre scorso e si dice determinato, con la concentrazione totale che - come ammette lui stesso - è una caratteristica squisitamente ereditata dalla madre: quando si fissa un obiettivo, tutto il resto passa in secondo piano. Fisicamente somiglia al padre, ma nel carattere è dunque figlio di Tina. In tutto e per tutto.

Con Silvia Toffanin ha parlato anche della vita sentimentale: nessuna storia seria da presentare alla madre, per ora, anche se il rapporto tra i due è di grande confidenza. Le racconta tutto, ragazze comprese. Quanto a un eventuale nuovo compagno per Tina - oggi single - Francesco si è detto il più tranquillo tra i fratelli sul tema: I" miei fratelli sono sempre un più gelosi, mentre io tifo per lei. Anche lei, però, ci deve pensare due volte prima di presentarci qualcuno", ha detto.

"Sono stata una mamma ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all'esasperazione, però poi un pochino mi sono calmata", ha confessato invece Tina Cipollari a proposito della maternità. Mentre, sulla separazione da Kiko, ha ammesso: "Pensavo fosse più complicato (...) Ci siamo promessi che non saremo mai mancati ai nostri doveri di genitori. Abbiamo trovato subito un equilibrio, Kikò poteva venire a casa quando voleva".