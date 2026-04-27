È morto Adolfo Aristarain, grande regista latinoamericano

Si è spento a Buenos Aires all’età di 82 anni uno dei più importanti registi del cinema latinoamericano contemporaneo. Autore di opere segnate da forte impegno civile, ha raccontato con lucidità le tensioni sociali e politiche del suo tempo

Il regista e sceneggiatore argentino Adolfo Aristarain, considerato uno dei grandi autori del cinema latinoamericano contemporaneo, con una filmografia segnata dall’impegno civile e dalla critica sociale, è morto a Buenos Aires all'età di 82 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Nato il 19 ottobre 1943 nella capitale argentina, Aristarain aveva mosso i primi passi nel cinema come montatore, tecnico del suono e assistente alla regia, lavorando tra Argentina e Spagna. Negli anni ’60 e ’70 collaborò con diversi registi europei, prima di esordire alla regia nel 1978 con "La parte del león".

Il successo internazionale

Dal pubblico internazionale era conosciuto con "Tiempo de revancha" (1981), film realizzato durante la dittatura militare argentina, e successivamente con "Un posto nel mondo" (1992), candidato all'Oscar al miglior film straniero ma venne squalificato perché ritenuto una produzione prevalentemente argentina nonostante la candidatura fosse stata avanzata in quota uruguayana. La storia è ambientata durante il ritorno della democrazia in Argentina, nel 1983: mentre vivono la loro vita, alcuni personaggi discutono degli argomenti più controversi del paese in quel momento, come religione, politica e diritti umani. Con "Martín (Hache)" (1997), sono le due opere che lo consacrarono tra i principali narratori del cinema latinoamericano.