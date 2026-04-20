E' morto Luis Brandoni, icona del cinema e del teatro argentino

L'attore è deceduto nelle prime ore di lunedì 20 aprile a Buenos Aires, in seguito a un peggioramento delle condizioni di salute dopo un ricovero durato oltre una settimana. Figura di grande impatto culturale, Brandoni è stato anche impegnato in politica come ex deputato e strenuo difensore della democrazia
l mondo dello spettacolo e della cultura argentina è in lutto per la scomparsa di Luis Brandoni. L'attore, nato a Buenos Aires nel 1940, era un volto noto del cinema nazionale, capace di spaziare dal dramma alla commedia in una carriera decennale che lo ha reso un punto di riferimento per diverse generazioni.
Il ricovero e le cause del decesso
Il decesso è avvenuto nelle prime ore di lunedì 20 aprile. Brandoni era ricoverato da oltre una settimana presso una struttura ospedaliera di Buenos Aires. Il ricovero era stato reso necessario da un incidente domestico che aveva provocato all'attore un ematoma subdurale alla testa. Nonostante le cure prestate, le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore, portandolo al decesso.
La carriera artistica e l'impegno civile
La carriera di Brandoni decollò a metà degli anni '70, consolidandosi con ruoli da protagonista in pellicole come "La Patagonia rebelde", "Gente en Buenos Aires" e "Juan que reía". Oltre all'attività interpretativa, Brandoni ha mantenuto un costante impegno nel dibattito pubblico del suo Paese, ricoprendo anche il ruolo di deputato e legando il suo nome a una stretta amicizia con l'ex presidente Raúl Alfonsín. Negli ultimi anni, la sua popolarità era stata confermata anche dalla partecipazione a serie di successo distribuite sulle piattaforme di streaming.
Il contesto storico e l'esilio
La vita professionale e personale di Brandoni è stata segnata dagli eventi politici del 1976. In quell'anno, in seguito al colpo di stato militare in Argentina, l'attore e l'allora moglie, l'attrice Marta Bianchi, furono arrestati dopo uno spettacolo teatrale. Entrambi vennero condotti in un centro di detenzione clandestino, dove subirono torture prima di essere rilasciati e costretti all'esilio in Messico. Tra i suoi lavori più significativi figura "La tregua" (1974), esordio di Sergio Renán basato sul romanzo di Mario Benedetti, primo film argentino candidato all'Oscar come miglior film straniero. Con il ritorno della democrazia, Brandoni riprese la carriera partecipando tra l'altro a "Esperando la carroza" (1985), classico della commedia argentina.