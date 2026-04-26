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Cinema

Resurrection, il nuovo film di Bi Gan tra cinema, ricordi e sogni

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Capace di passare da un genere all'altro, dal noir al dramma, dal coming of age al racconto vampiresco, la pellicola diretta dal regista cinese è al tempo stesso troppo lunga e troppo poca lunga, difficile e coinvolgente. Un'opera difficile da definire, che non è mai uguale a sé stessa né vuole esserlo

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