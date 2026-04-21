Arriva al cinema il 14 maggio A pranzo la domenica, esordio alla regia di Mariella Sellitti con Lorenza Indovina e Cesare Bocci. Ambientato nella provincia italiana, il film racconta la rinascita di Adele, 55 anni, rimasta sola dopo aver accudito la madre. Tra ironia e malinconia, una commedia corale che guarda alla tradizione di Pietro Germi ed Eduardo De Filippo per parlare di seconde possibilità e identità

ZTV Production di Sergio Romoli e Mirage Film di Andrea Taschler presentano A pranzo la domenica, in arrivo nelle sale cinematografiche il 14 Maggio 2026.

Debutto dietro alla macchina da presa per Mariella Sellitti, allieva di Ugo Pirro e sceneggiatrice per la popolare serie tv Don Matteo, A pranzo la Domenica vede protagonista Lorenza Indovina (Qualunquemente) all’interno di un ricco cast comprendente Tony Laudadio (Habemus Papam), Antonio Serrano (Vite strozzate), Fabrizia Sacchi (Berlinguer – La grande ambizione), Eleonora Pieroni (The contract), Patrizia Loreti (Come un gatto in tangenziale), Valentina Acca (serie tv L’amica geniale), Simone Francia (Le strade del crimine), Giovanni Visentin (Sanguepazzo), Anna Rita Del Piano (Che bella giornata) e Roberta Garzia (Ma quando arrivano le ragazze?), con la partecipazione di Cesare Bocci (serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore).

Dopo la morte della madre, che ha accudito per vent’anni, Adele A., cinquantacinque anni, si ritrova senza occupazione, senza soldi e senza un ruolo sociale. Troppo giovane per la pensione e troppo vecchia per il mercato del lavoro, vive in una cittadina di provincia dove tutti credono di conoscerla, ma nessuno la vede davvero — nemmeno i due fratelli, con cui condivide solo il pranzo della Domenica. Tra momenti malinconici e altri inaspettatamente ironici, Adele prova con difficoltà a ricostruirsi una vita e a regalarsi un nuovo inizio.

La regista dichiara: “A pranzo la domenica nasce dal duplice desiderio di affrontare una rinascita e di ambientarla nella realtà della provincia italiana, che da sempre fornisce la materia più viva e sorprendente alla nostra cinematografia, in particolare a quella commedia all’italiana capace di raccontare il Paese meglio di molti trattati di sociologia. La provincia, apparentemente immobile e rassicurante, è in realtà un microcosmo crudele e meraviglioso dove archetipi e luoghi si ripetono uguali ma diversi dal Nord al Sud. Il tema della rinascita, della seconda possibilità che la vita ti offre (o che ti prendi), è oggi più che mai attuale. In un tempo in cui nulla sembra definitivo — lavoro, matrimoni, rapporti umani — e l’imprevisto può ribaltare ogni certezza, si può ancora scegliere di sterzare e imboccare un’altra strada”.

Sceneggiato dalla stessa Mariella Sellitti, A pranzo la domenica è una commedia corale umana e amara, ispirata con umiltà e affetto al cinema di Pietro Germi e Antonio Pietrangeli e al teatro di Eduardo De Filippo per raccontare una donna a cui la vita concede attraverso strade inimmaginate un’altra possibilità.

Con fotografia di Claudio Sabatini, montaggio di Stefano Mariotti, scenografie di Arturo Andreoli e costumi di Elena Delicati, il film è accompagnato dalle musiche originali di Francesco Barbato, autore inoltre insieme alla regista e allo storico cantautore Paolo Audino – collaboratore di Mogol, Amedeo Minghi, Mina e Adriano Celentano – dei brani Adelina e La vita amica: il primo cantato da Barbato stesso, il secondo da Francesca Annunziata, anche tra gli attori nel ruolo di Francesca.

Girato a Nocera Inferiore (SA) e dintorni con il sostegno del MiC e della Campania Film Commission e con il patrocinio dell’Associazione Angeli di Noonan, A pranzo la domenica sarà al cinema dal 14 Maggio 2026 distribuito da ZTV Production, produttrice dell’opera in collaborazione con Mirage Film.