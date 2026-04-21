180, trama e cast del thriller sudafricano che ha conquistato Netflix

Introduzione
Scritto e diretto da Alex Yazbek al suo esordio nel lungometraggio, il film racconta la spirale di un uomo travolto dalla rabbia e dal dolore dopo un violento episodio di aggressività stradale
Quello che devi sapere
Una nuova uscita
180, thriller drammatico sudafricano disponibile su Netflix dal 17 aprile, è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Scritto e diretto da Alex Yazbek al suo esordio nel lungometraggio, il film racconta la spirale di un uomo travolto dalla rabbia e dal dolore dopo un violento episodio di aggressività stradale. Con un cast composto dai volti più noti del cinema sudafricano contemporaneo, il film si è imposto rapidamente come uno dei titoli più seguiti sulla piattaforma.
Una storia che parte dall'asfalto
Tutto comincia in un pomeriggio qualunque sulle strade del Sudafrica: un automobilista perde il controllo, e in pochi secondi la vita di Zak cambia per sempre. Il figlio viene colpito durante lo scontro e le sue condizioni diventano critiche. Quello che sembrava un incidente banale si trasforma nella miccia di una discesa senza ritorno.
La trama
Zak Sigcawu vede la propria vita stravolta quando il figlio muore in seguito all'aggressione conseguente l'incidente. Quello che inizia come un giorno ordinario si trasforma in un incubo, e Zak si ritrova travolto dal rimorso, dal dolore e da un crescente desiderio di vendetta. Man mano che la giustizia si rivela lenta e inefficace, il controllo di Zak si sgretola e lui torna a frequentare i vecchi ambienti che aveva lasciato, avvicinandosi alla resa dei conti con la gang responsabile della morte del figlio. Il titolo non è casuale: 180 fa riferimento al capovolgimento totale nella vita del protagonista, mostrando come un singolo evento possa reindirizzare l'intera esistenza di una persona. Il film esplora temi come la corruzione, la cultura, il rimpianto e il perdono, evitando la semplice contrapposizione tra buoni e cattivi e spingendo lo spettatore a interrogarsi sul senso reale della giustizia.
Il cast
Prince Grootboom è Zak, il padre al centro di tutto. A 27 anni, Grootboom porta con sé un background insolito: ha debuttato come ballerino professionista ed è arrivato alla recitazione quasi per caso, grazie alla serie Netflix Jiva! del 2021. Con 180 compie il salto definitivo. Noxolo Dlamini interpreta Layla, la detective che cerca di tenere Zak ancorato alla retta via prima che attraversi un punto di non ritorno. La sua è una performance misurata, che porta chiarezza emotiva in una storia dominata dalla tensione. Warren Masemola è Lerumo, il lato oscuro della storia. L'attore costruisce il suo antagonista con un'autorità silenziosa e controllata, capace di iniettare minaccia in ogni scena.
Fana Mokoena è una delle figure di potere istituzionale del film. Attore e figura pubblica attiva in Sudafrica, la sua presenza carica le scene di un peso che la sceneggiatura non ha bisogno di esplicitare. Desmond Dube interpreta Floyd. La sua presenza da veterano del cinema sudafricano dà credibilità e spessore al filo investigativo della storia.
Bongile Mantsai, Danica De La Rey, Kabelo Thai, Zenobia Kloppers e Makhaola Ndebele completano il cast.
Il regista
180 è diretto da Alex Yazbek, al suo esordio nel lungometraggio dopo una carriera nella regia televisiva. Yazbek firma anche la sceneggiatura, costruendo una narrazione che si muove con ritmo costante senza cercare colpi di scena clamorosi.
Perché funziona
180 non prova a essere rivoluzionario, e non cerca di riscrivere le regole del thriller. Eppure, in 94 minuti, riesce a catturare l'attenzione senza mai perderla. 180 si inserisce in una stagione sempre più ricca di produzioni Netflix originali dal Sudafrica, dopo i successi di Blood & Water e Kings of Joburg, confermando che la scena cinematografica sudafricana ha molto ancora da dire al pubblico internazionale.