180, trama e cast del thriller sudafricano che ha conquistato Netflix

Prince Grootboom è Zak, il padre al centro di tutto. A 27 anni, Grootboom porta con sé un background insolito: ha debuttato come ballerino professionista ed è arrivato alla recitazione quasi per caso, grazie alla serie Netflix Jiva! del 2021. Con 180 compie il salto definitivo. Noxolo Dlamini interpreta Layla, la detective che cerca di tenere Zak ancorato alla retta via prima che attraversi un punto di non ritorno. La sua è una performance misurata, che porta chiarezza emotiva in una storia dominata dalla tensione. Warren Masemola è Lerumo, il lato oscuro della storia. L'attore costruisce il suo antagonista con un'autorità silenziosa e controllata, capace di iniettare minaccia in ogni scena.

Fana Mokoena è una delle figure di potere istituzionale del film. Attore e figura pubblica attiva in Sudafrica, la sua presenza carica le scene di un peso che la sceneggiatura non ha bisogno di esplicitare. Desmond Dube interpreta Floyd. La sua presenza da veterano del cinema sudafricano dà credibilità e spessore al filo investigativo della storia.

Bongile Mantsai, Danica De La Rey, Kabelo Thai, Zenobia Kloppers e Makhaola Ndebele completano il cast.