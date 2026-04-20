Io sono Alice, trama e cast del film stasera in prima tv

Introduzione
Il film, diretto da Krystin Ver Linden al suo esordio nella regia di lungometraggi, è ispirato alla vera storia di una donna tenuta in schiavitù in una piantagione della Georgia, che decide di fuggire
Quello che devi sapere
In prima tv su Rai 4
Io sono Alice (titolo originale Alice) è un thriller drammatico americano del 2022, scritto e diretto da Krystin Ver Linden al suo esordio nella regia di lungometraggi, in onda in prima tv su Rai 4 lunedì 20 aprile. Il film, presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel gennaio 2022, è ispirato a una storia vera e racconta la fuga di una donna tenuta in schiavitù in una piantagione della Georgia. Protagonista è Keke Palmer, anche produttrice esecutiva del progetto.
La storia vera
La pubblicità del film dichiara che, Io sono Alice, è ispirato ai veri eventi di una donna di servitù nella Georgia del 1800, che fugge dai confini di 55 acri del suo rapitore per scoprire la realtà scioccante che esiste oltre la linea degli alberi. Gli elementi di background sono vagamente basati sulla storia di Mae Louise Walls Miller, fuggita da una forma di schiavitù moderna nel 1961.
La trama
Alice vive come schiava in una piantagione rurale della Georgia: il suo proprietario è Paul Bennet, un uomo brutale e disturbato, convinto di vivere nel XIX secolo. Dopo un violento scontro con lui, Alice fugge attraverso i boschi e si ritrova su un'autostrada: scopre così che l'anno è in realtà il 1973. Salvata sul ciglio della strada da un attivista politico disilluso di nome Frank, Alice comprende rapidamente le bugie che l'hanno tenuta in schiavitù e la promessa della liberazione nera. Compresa la verità sulla propria condizione, non si limita ad adattarsi al mondo moderno: decide di tornare indietro e fare i conti con chi l'ha ingannata per tutta la vita.
Il cast principale
Keke Palmer è Alice, la protagonista. Attrice e cantante statunitense nata nel 1993, è nota anche per Nope di Jordan Peele e Le ragazze di Wall Street. Palmer ha partecipato al film anche come produttrice esecutiva. Common (Lonnie Rashid Lynn) interpreta Frank, il camionista e attivista politico che aiuta Alice a capire il mondo in cui si trova davvero. Rapper e attore di lungo corso, ha all'attivo ruoli in Selma e John Wick: Capitolo 2. Jonny Lee Miller è Paul Bennet, il proprietario della piantagione. Attore britannico, è conosciuto per la serie Elementary, in cui ha interpretato Sherlock Holmes. Sinqua Walls - visto in Once Upon a Time - è Joseph, altro personaggio presente nella piantagione.. Alicia Witt è Rachel, l'ex moglie di Paul. Attrice e musicista americana, ha recitato in Twin Peaks e Orange Is the New Black. Completa il cast Gaius Charles (Grey's Anatomy).
La regista
Alice è il film d'esordio di Krystin Ver Linden come regista di lungometraggi: ha scritto e diretto lei stessa la sceneggiatura. Le riprese si sono svolte a Savannah, in Georgia, nell'autunno del 2020.
Riconoscimenti
Il film è stato candidato in tre categorie agli NAACP Image Awards ed è stato nominato come miglior film indipendente ai Saturn Awards. Keke Palmer ha ricevuto una candidatura come miglior attrice per il ruolo di Alice.