Io sono Alice, trama e cast del film stasera in prima tv

Keke Palmer è Alice, la protagonista. Attrice e cantante statunitense nata nel 1993, è nota anche per Nope di Jordan Peele e Le ragazze di Wall Street. Palmer ha partecipato al film anche come produttrice esecutiva. Common (Lonnie Rashid Lynn) interpreta Frank, il camionista e attivista politico che aiuta Alice a capire il mondo in cui si trova davvero. Rapper e attore di lungo corso, ha all'attivo ruoli in Selma e John Wick: Capitolo 2. Jonny Lee Miller è Paul Bennet, il proprietario della piantagione. Attore britannico, è conosciuto per la serie Elementary, in cui ha interpretato Sherlock Holmes. Sinqua Walls - visto in Once Upon a Time - è Joseph, altro personaggio presente nella piantagione.. Alicia Witt è Rachel, l'ex moglie di Paul. Attrice e musicista americana, ha recitato in Twin Peaks e Orange Is the New Black. Completa il cast Gaius Charles (Grey's Anatomy).