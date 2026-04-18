La Mummia, recensione: un horror crudele tra trauma e famiglia

Sotto la pellicola splatter — e di pellicola splatter ce n'è in quantità industriale, con un'epifania di mutilazioni che avrebbe fatto alzare in piedi il Grande Guignol — Lee Cronin - La mummia è un film sulla malattia. Su quanto sia complesso e disturbante occuparci di chi soffre di gravi patologie fisiche e mentali. Su come il corpo che si disfa di qualcuno che amiamo ci ricordi, con la crudeltà dell'ovvio, che anche noi siamo dei vuoti a perdere. Corpi e anime destinati a essere consumati nel tempo. Assistere al disfacimento di Katie è perturbante non solo per gli effetti prostetici magistrali applicati su Natalie Grace, ma perché il film ha la sfrontatezza di farci sentire inadeguati di fronte alla sofferenza altrui, esattamente come lo sono Charlie e Larissa.