Lee Cronin - La mummia, trama e cast del film horror al cinema

A guidare il racconto del film Lee Cronin – La mummia sono Jack Reynor e Laia Costa, interpreti della coppia di genitori, Charlie e Larissa Cannon, segnati dalla perdita e poi dal ritorno ambiguo della figlia. La giovane Katie è interpretata da Natalie Grace, chiamata a incarnare una figura enigmatica e perturbante.

Accanto a loro si muove un cast corale che include May Calamawy, Veronica Falcón nel ruolo di Carmen, Emily Mitchell e Hayat Kamille, oltre ai più giovani Shylo Molina, che interpreta Sebastián Cannon, e Billie Roy. Completano il gruppo Jonathan Gunning, Dean Allen Williams e Kian Nagel, contribuendo a costruire un universo narrativo popolato da presenze sospese tra realtà e incubo.

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