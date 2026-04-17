Lee Cronin - La mummia, trama e cast del film horror al cinema

Lee Cronin - La mummia, trama e cast dell'horror che riesuma uno dei miti più longeviCinema
Introduzione
Con Lee Cronin – La mummia, il regista irlandese Lee Cronin firma nel 2026 una nuova incursione nel genere horror, riportando in vita uno dei miti più longevi del cinema.
Il film si inserisce nel solco delle grandi rivisitazioni del classico La mummia, proponendo una narrazione cupa e familiare allo stesso tempo, in cui il terrore si annida tra le mura domestiche e affonda le radici in un passato sepolto. Distribuita in Italia a partire dal 16 aprile 2026, la pellicola segna anche l’avvio di un nuovo capitolo del celebre franchise. Insomma, Lee Cronin – La mummia segna il ritorno dell’orrore tra passato e presente.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Lee Cronin – La mummia, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Una trama tra mistero e inquietudine
Al centro della vicenda raccontata nel film Lee Cronin – La mummia si trova la famiglia Cannon, la cui esistenza viene sconvolta da un evento inspiegabile. Anni prima, la giovane Katie scompare improvvisamente nel deserto, lasciando i genitori intrappolati in un dolore senza risposte. Il tempo scorre senza portare consolazione, finché, otto anni dopo, accade qualcosa di inatteso: la bambina viene ritrovata.
Quello che inizialmente sembra un miracolo si trasforma presto in un incubo. Katie torna a casa, ma qualcosa in lei appare profondamente cambiato. Il suo aspetto, i suoi comportamenti e perfino i suoi silenzi evocano un’inquietudine crescente. Il fatto che il suo corpo sia stato rinvenuto all’interno di un antico sarcofago, avvolto come una mummia, alimenta un senso di mistero che sfiora l’orrore. I genitori, divisi tra amore e paura, si trovano costretti a interrogarsi sulla vera natura della figlia ritrovata, mentre la realtà assume contorni sempre più disturbanti.
Cast e personaggi
A guidare il racconto del film Lee Cronin – La mummia sono Jack Reynor e Laia Costa, interpreti della coppia di genitori, Charlie e Larissa Cannon, segnati dalla perdita e poi dal ritorno ambiguo della figlia. La giovane Katie è interpretata da Natalie Grace, chiamata a incarnare una figura enigmatica e perturbante.
Accanto a loro si muove un cast corale che include May Calamawy, Veronica Falcón nel ruolo di Carmen, Emily Mitchell e Hayat Kamille, oltre ai più giovani Shylo Molina, che interpreta Sebastián Cannon, e Billie Roy. Completano il gruppo Jonathan Gunning, Dean Allen Williams e Kian Nagel, contribuendo a costruire un universo narrativo popolato da presenze sospese tra realtà e incubo.
Produzione: un nuovo inizio per un mito cinematografico
Il progetto del film Lee Cronin – La mummia prende forma nel giugno 2024, quando New Line Cinema annuncia ufficialmente la collaborazione con Lee Cronin. Nel giro di pochi mesi emerge chiaramente l’ambizione dell’operazione: rilanciare il franchise de La mummia con un nuovo corso narrativo.
Il film si ispira al classico del 1932 diretto da Karl Freund, capostipite di una lunga tradizione cinematografica che ha attraversato decenni tra reboot e reinterpretazioni. Dopo il tentativo non riuscito del 2017 con protagonista Tom Cruise, questa nuova versione punta a ridefinire l’identità della saga, anche grazie al coinvolgimento di produttori di primo piano come Jason Blum e James Wan, attraverso le loro etichette Blumhouse Productions e Atomic Monster.
Le riprese si sono svolte tra Irlanda e Spagna, in un arco temporale compreso tra marzo e giugno 2025, sfruttando ambientazioni naturali e suggestive per rafforzare l’atmosfera del racconto.
Aspetti tecnici e stile
Dal punto di vista tecnico, il film Lee Cronin – La mummia si affida alla fotografia di Dave Garbett, che contribuisce a creare un’estetica oscura e immersiva. Il montaggio di Bryan Shaw sostiene il ritmo della narrazione, alternando tensione psicologica e momenti di puro orrore.
Le musiche di Stephen McKeon accompagnano la discesa nell’incubo con una colonna sonora evocativa, mentre gli effetti speciali curati da Tez Palmer e Russell Bowen danno forma visiva agli elementi più perturbanti della storia. La scenografia di Nick Bassett e i costumi di Joanna Eatwell completano un impianto visivo attento ai dettagli, capace di fondere suggestioni archeologiche e contesti contemporanei.
Promozione e uscita
La campagna promozionale del film Lee Cronin – La mummia ha puntato su un’immagine forte e sintetica, racchiusa nella tagline: «Alcune cose devono restare sepolte», traduzione dell’originale inglese “Some things are meant to stay buried”. Il primo teaser è stato diffuso il 12 gennaio 2026, seguito dal trailer ufficiale il 18 febbraio, alimentando l’attesa del pubblico.
L’uscita nelle sale italiane è avvenuta il 16 aprile 2026, anticipando di un giorno il debutto negli Stati Uniti, sotto la distribuzione di Warner Bros. Entertainment Italia.
Accoglienza e prospettive
Pur inserendosi in una tradizione consolidata, Lee Cronin – La mummia si propone come un tentativo di rinnovamento del genere, mescolando horror soprannaturale e dramma familiare.
Il film rappresenta anche un banco di prova per il rilancio di un franchise che nel tempo ha conosciuto fortune alterne.