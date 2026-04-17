Il caso 137, tutto sul thriller ispirato a eventi reali ora al cinema

A sostenere il racconto del film Il caso 137 è un cast corale guidato da Léa Drucker, che dà vita a una Stéphanie Bertrand complessa, determinata ma attraversata da dubbi profondi. Accanto a lei, Jonathan Turnbull interpreta Benoit Guérini, mentre Guslagie Malanda veste i panni di Alicia Mady.

La pellicola si avvale inoltre delle interpretazioni di Stanislas Merhar, Sandra Colombo e Solan Machado-Graner, contribuendo a costruire un affresco umano credibile e sfaccettato. I personaggi si muovono all’interno di una rete di rapporti gerarchici e pressioni istituzionali che amplificano il senso di tensione e isolamento della protagonista.

DOSSIER_137 - ©Webphoto