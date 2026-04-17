Il caso 137, tutto sul thriller ispirato a eventi reali ora al cinema

Introduzione
È arrivato nelle sale italiane dal 16 aprile Il caso 137, il nuovo lavoro del regista Dominik Moll, già presentato in concorso al Festival di Cannes. Il film, ispirato a eventi reali, si inserisce nel solco del cinema civile europeo, intrecciando tensione narrativa e riflessione etica.
Al centro della vicenda c’è una protagonista combattuta, interpretata da Léa Drucker, premiata con il César come miglior attrice per questa performance intensa e stratificata.
Distribuito in Italia da Teodora Film, il lungometraggio — titolo originale Dossier 137 — si configura come un thriller poliziesco di forte impatto, capace di esplorare le zone d’ombra delle istituzioni e il prezzo personale della ricerca della verità.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Il caso 137, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
La trama: un’indagine che mette in discussione tutto
La storia del film Il caso 137 segue Stéphanie Bertrand, ispettrice dell’IGPN, l’organismo incaricato di vigilare sul comportamento delle forze dell’ordine francesi. Il suo lavoro la porta a ricostruire un episodio avvenuto durante una manifestazione dei gilet gialli a Parigi, degenerata in violenti scontri tra manifestanti e polizia.
Nel caos della protesta, un giovane, Guillaume, rimane gravemente ferito dopo essere stato colpito da un proiettile “non letale”. L’indagine affidata a Stéphanie si rivela subito complessa: non si tratta soltanto di accertare responsabilità individuali, ma di affrontare un sistema che tende a proteggere se stesso. Mentre emergono contraddizioni e resistenze interne, la protagonista si trova progressivamente coinvolta in un conflitto morale che mette alla prova il suo senso di giustizia.
Cast e personaggi: volti e tensioni di un sistema
A sostenere il racconto del film Il caso 137 è un cast corale guidato da Léa Drucker, che dà vita a una Stéphanie Bertrand complessa, determinata ma attraversata da dubbi profondi. Accanto a lei, Jonathan Turnbull interpreta Benoit Guérini, mentre Guslagie Malanda veste i panni di Alicia Mady.
La pellicola si avvale inoltre delle interpretazioni di Stanislas Merhar, Sandra Colombo e Solan Machado-Graner, contribuendo a costruire un affresco umano credibile e sfaccettato. I personaggi si muovono all’interno di una rete di rapporti gerarchici e pressioni istituzionali che amplificano il senso di tensione e isolamento della protagonista.
Produzione: un progetto radicato nella realtà
Prodotto da Caroline Benjo, Barbara Letellier e Carole Scotta, Il caso 137 nasce all’interno di una collaborazione tra le case di produzione Haut et Court e France 2 Cinéma. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Dominik Moll insieme a Gilles Marchand, prende spunto da fatti realmente accaduti, rielaborati in chiave cinematografica per restituire una narrazione tesa e rigorosa.
Il film ha debuttato ufficialmente il 15 maggio 2025 sulla Croisette, prima di arrivare nelle sale francesi nel novembre dello stesso anno e successivamente in Italia nell’aprile 2026.
Aspetti tecnici: rigore formale e tensione narrativa
Dal punto di vista tecnico, l’opera Il caso 137 si distingue per un’impostazione asciutta e controllata. La fotografia di Patrick Ghiringhelli contribuisce a creare un’atmosfera cupa e realistica, mentre il montaggio di Laurent Rouan sostiene il ritmo serrato dell’indagine.
Le musiche di Olivier Marguerit accompagnano la narrazione senza mai sovrastarla, mantenendo un tono misurato che si accorda con l’impostazione generale del film. La cura per scenografia, costumi e trucco rafforza ulteriormente l’aderenza al contesto contemporaneo, restituendo un quadro credibile delle dinamiche interne alla polizia francese.
Riconoscimenti: premi e candidature internazionali
Il percorso del film Il caso 137 è stato segnato da numerosi riconoscimenti. Presentato in concorso per la Palma d’Oro al Festival di Cannes, Il caso 137 ha ottenuto una candidatura agli European Film Awards.
Particolarmente significativa è stata la sua presenza ai Premi César, dove Léa Drucker ha conquistato il premio come miglior attrice, accompagnato da diverse candidature tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Successi anche ai Lumière Awards, con un ulteriore riconoscimento per l’interpretazione della protagonista e varie nomination nelle principali categorie.
Con Il caso 137, Dominik Moll firma un’opera che unisce tensione narrativa e riflessione civile, interrogando lo spettatore sul rapporto tra verità, responsabilità e potere. Un film che non cerca soluzioni facili, ma invita a osservare da vicino le crepe di un sistema complesso.