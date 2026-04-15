La donna più ricca del mondo, tutto sul film con Isabelle Huppert

La regia del film La donna più ricca del mondo è firmata da Thierry Klifa e si accompagna a una sceneggiatura scritta insieme a Cédric Anger e Jacques Fieschi. La produzione è firmata da Mathias Rubin per Recifilms e Versus Production.

Sul piano tecnico, il film si avvale della fotografia di Hichame Alaouié, del montaggio di Chantal Hymans e delle musiche composte da Alex Beaupain. La scenografia è curata da Eve Martin, i costumi da Jürgen Doering e il trucco da Nathalie Raoul.