La donna più ricca del mondo, tutto sul film con Isabelle Huppert

Introduzione
Arriva nelle sale italiane a partire dal 16 aprile 2026 La donna più ricca del mondo (titolo originale: La femme la plus riche du monde), diretto da Thierry Klifa, un dramma che indaga le dinamiche del potere, del denaro e dei rapporti familiari.
La produzione, realizzata tra Francia e Belgio nel 2025 e distribuita da Europictures, ha una durata di 121 minuti e si affida a un cast composto da Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foïs, Raphaël Personnaz e André Marcon.
Il film costruisce un racconto intenso attorno alla figura di Marianne Farrère, miliardaria intrappolata in un sistema che lei stessa ha contribuito a edificare, dove il confine tra vita privata e potere economico risulta ormai completamente dissolto.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film La donna più ricca del mondo, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Una relazione che sconvolge gli equilibri
La storia raccontata nel film La donna più ricca del mondo segue Marianne Farrère, potentissima ereditiera di un impero cosmetico, la cui esistenza viene scossa dall’incontro con il fotografo Pierre-Alain Fantin.
Il legame che nasce tra i due, intenso e fuori dagli schemi, mette progressivamente in crisi equilibri personali e familiari, attirando l’attenzione e la preoccupazione di chi le sta intorno.
Il cast
A sostenere il racconto del film La donna più ricca del mondo è un cast di primo piano guidato da Isabelle Huppert, che interpreta Marianne Farrère, e da Laurent Lafitte nel ruolo di Pierre-Alain Fantin.
Accanto a loro, Marina Foïs veste i panni di Frédérique Spielman, mentre Raphaël Personnaz è Jérôme Bonjean. André Marcon interpreta Guy Farrère. Il gruppo degli interpreti comprende inoltre Mathieu Demy, Joseph Olivennes, Micha Lescot, Paul Beaurepaire, Yannick Renier, Anne Brochet, Patrick Sobelman e Jean-Baptiste Lafarge.
Il volto fragile della ricchezza
La protagonista del film La donna più ricca del mondo è Marianne Farrère è la proprietaria della galassia Windler, un impero costruito sulla vendita della bellezza e sull’immagine. Dietro questa facciata si cela però una vita personale svuotata, segnata da un matrimonio privo di autenticità e da un contesto sociale rigido, che finisce per trasformarsi in una vera e propria prigione dorata.
L’incontro con Pierre-Alain rompe questa immobilità. L’uomo, con il suo atteggiamento provocatorio e distante dalle convenzioni, riesce a risvegliare in Marianne un desiderio di cambiamento che sembrava ormai sopito.
Il prezzo dei sentimenti
In La donna più ricca del mondo rapporto tra Marianne e Pierre-Alain si sviluppa rapidamente e assume contorni sempre più complessi. La donna, vulnerabile e desiderosa di trattenere quell’energia nuova, ricorre a regali e assegni per mantenere accanto a sé il fotografo.
Questa dinamica trasforma il sentimento in uno scambio, dove l’affetto si intreccia con l’interesse economico. Pierre-Alain accetta e alimenta questa situazione, mostrando un desiderio crescente di ottenere sempre di più.
Un racconto ispirato alla realtà
Il film La donna più ricca del mondo si ispira liberamente all’affaire Bettencourt, rielaborandone gli elementi principali in chiave narrativa. Emergono così figure e dinamiche riconducibili a quel contesto: una figlia contestata, un genero con funzione di garante, un passato legato al collaborazionismo e all’antisemitismo e un maggiordomo diviso tra fedeltà e coscienza.
Per evitare controversie legali, i nomi dei protagonisti del film La donna più ricca del mondo sono stati modificati. Rimane tuttavia evidente il riferimento al fotografo François-Marie Banier, condannato a quattro anni di carcere con pena sospesa e a una multa di 375.000 euro.
Dal Festival di Cannes alle sale
La donna più ricca del mondo è stato presentato in anteprima il 18 maggio 2025 fuori concorso al Festival di Cannes 2025. Successivamente è uscito nelle sale francesi il 29 ottobre 2025, per poi arrivare in Italia il 16 aprile 2026.
Il film ha ottenuto un importante riconoscimento ai César 2026, dove Laurent Lafitte ha vinto come migliore attore. Alla stessa edizione sono arrivate anche le candidature per Isabelle Huppert, Marina Foïs, Raphaël Personnaz, Alex Beaupain e Jürgen Doering.
Ai Lumière Awards 2026, invece, Isabelle Huppert e Laurent Lafitte hanno ricevuto una candidatura rispettivamente come migliore attrice e migliore attore.
La costruzione tecnica
La regia del film La donna più ricca del mondo è firmata da Thierry Klifa e si accompagna a una sceneggiatura scritta insieme a Cédric Anger e Jacques Fieschi. La produzione è firmata da Mathias Rubin per Recifilms e Versus Production.
Sul piano tecnico, il film si avvale della fotografia di Hichame Alaouié, del montaggio di Chantal Hymans e delle musiche composte da Alex Beaupain. La scenografia è curata da Eve Martin, i costumi da Jürgen Doering e il trucco da Nathalie Raoul.
Tra commedia e dramma
Con una durata indicata tra 121 e 123 minuti e un formato visivo di 2,39:1, La donna più ricca del mondo costruisce un racconto che oscilla tra leggerezza e tensione drammatica.
Il risultato è un ritratto complesso in cui la ricchezza estrema non coincide con la felicità, ma anzi amplifica fragilità e contraddizioni personali.