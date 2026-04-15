Il Delitto del 3° Piano, la recensione della commedia thriller

«Tra tutti i generi cinematografici», scriveva il critico americano Andrew Sarris, «il thriller è quello che più onestamente riconosce la nostra natura di voyeur». Alfred Hitchcock lo sapeva benissimo, e con La finestra sul cortile (1954) ha costruito il monumento definitivo allo sguardo proibito, all'ossessione del guardare ciò che non ci appartiene. Settantadue anni dopo, il francese Rémi Bezançon prende quella finestra, la spalanca su un palazzo borghese parigino e ci infila dentro una storia d'amore in crisi, un giallo a metà tra il serio e il faceto, e una riflessione acuta — e mai pedante — sul confine sempre più poroso tra realtà e finzione.

Il risultato è Il Delitto del 3° Piano, film che arriva nelle sale italiane dal 16 aprile distribuito da Notorious Pictures, e che si candida fin d'ora a essere uno dei titoli più intelligentemente divertenti della stagione cinematografica 2026. Non è un giudizio leggero: in un'epoca in cui la commedia francese tende a ripiegarsi su se stessa, tra la farsa di costume e il dramma sentimentale annacquato, Bezançon firma un'opera che gioca davvero — e con lucidità rara — con i codici del genere.