Dalla scoperta in Corsica al ritorno sul grande schermo, la carriera di Laetitia Casta è un percorso tra moda, cinema e scelte fuori dagli schemi. Musa di Jean-Paul Gaultier e Yves Saint Laurent, ha lavorato con autori come Raoul Ruiz e Tsai Ming-liang. Dal 16 aprile torna con Il Delitto del 3° Piano di Rémi Bezançon, thriller ispirato a Alfred Hitchcock che riflette il suo percorso tra immagine e sguardo