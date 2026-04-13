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Cinema

Laetitia Casta oggi: dal mito degli anni ’90 al thriller Il Delitto del 3° Piano

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Dalla scoperta in Corsica al ritorno sul grande schermo, la carriera di Laetitia Casta è un percorso tra moda, cinema e scelte fuori dagli schemi. Musa di Jean-Paul Gaultier e Yves Saint Laurent, ha lavorato con autori come Raoul Ruiz e Tsai Ming-liang. Dal 16 aprile torna con Il Delitto del 3° Piano di Rémi Bezançon, thriller ispirato a Alfred Hitchcock che riflette il suo percorso tra immagine e sguardo

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