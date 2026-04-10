Minions, stasera in tv il film del 2015: trama, cast e personaggi

Kevin è il leader del trio: alto, determinato, con due occhi e un senso di responsabilità che gli altri non hanno. È lui a spingere il gruppo fuori dall'Artide, convinto che trovare un nuovo padrone sia l'unico modo per salvare la tribù dall'estinzione. Stuart è il Minion adolescente, con un solo occhio e una personalità spiccatamente ribelle. Sogna di diventare una rockstar e suona l'ukulele con devozione. Spesso distatto e autosufficiente, si trova a vivere le avventure più assurde del film quasi per caso. Bob è il più piccolo e il più tenero del gruppo: occhi di due colori diversi, niente capelli, e un orsacchiotto di peluche sempre sottobraccio. Infantile e ingenuo, è anche quello che riserva la sorpresa più grande: sarà lui, per un colpo di fortuna, a estrarre Excalibur dalla roccia e a ritrovarsi incoronato Re d'Inghilterra.