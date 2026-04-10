Minions, stasera in tv il film del 2015: trama, cast e personaggi

Introduzione
Spin-off e prequel della saga di Cattivissimo me, Minions - diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda - racconta le origini dei celebri ometti gialli prima dell'incontro con Gru. L'appuntamento è per stasera, in prima serata su Italia 1
Quello che devi sapere
Il film
Spin-off e prequel della saga di Cattivissimo me, Minions è un film d'animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda. Al centro della trama, le origini dei celebri ometti gialli prima dell'incontro con Gru. Ambientato nella Londra degli anni Sessanta, il film segue tre Minions in cerca del cattivo perfetto da servire, tra equivoci esilaranti, inseguimenti rocamboleschi e una colonna sonora di classici rock. Prodotta da Illumination Entertainment per Universal Pictures, la pellicola ha incassato oltre 23 milioni di euro in Italia diventando uno dei film d'animazione più visti di quell'anno.
La trama
I Minions esistono fin dall'alba dei tempi, con un unico scopo: servire il padrone più malvagio del mondo. Nel corso dei secoli si sono messi al servizio di un T-Rex, di Napoleone, di Dracula, combinando ogni volta disastri talmente gravi da causare la fine dei loro padroni. Scoraggiati, si ritirano in isolamento nelle gelide distese dell'Artide, dove però la vita senza uno scopo li rende sempre più depressi. È allora che Kevin, il più maturo e ambizioso del gruppo, decide di partire in missione insieme a Stuart e Bob per trovare un nuovo capo. La loro destinazione è Orlando, in Florida, dove si tiene un grande raduno di supercattivi. Qui i tre incontrano Scarlett Sterminator, la più temuta criminale del momento, che li arruola per una missione apparentemente impossibile: rubare la corona alla Regina d'Inghilterra.
I Minions del film
Kevin è il leader del trio: alto, determinato, con due occhi e un senso di responsabilità che gli altri non hanno. È lui a spingere il gruppo fuori dall'Artide, convinto che trovare un nuovo padrone sia l'unico modo per salvare la tribù dall'estinzione. Stuart è il Minion adolescente, con un solo occhio e una personalità spiccatamente ribelle. Sogna di diventare una rockstar e suona l'ukulele con devozione. Spesso distatto e autosufficiente, si trova a vivere le avventure più assurde del film quasi per caso. Bob è il più piccolo e il più tenero del gruppo: occhi di due colori diversi, niente capelli, e un orsacchiotto di peluche sempre sottobraccio. Infantile e ingenuo, è anche quello che riserva la sorpresa più grande: sarà lui, per un colpo di fortuna, a estrarre Excalibur dalla roccia e a ritrovarsi incoronato Re d'Inghilterra.
Gli altri personaggi
Scarlett Sterminator è la villain del film, doppiata in originale da Sandra Bullock e nella versione italiana da Luciana Littizzetto. Elegante, ambiziosa e spietata, ha un'infanzia difficile alle spalle e un sogno ossessivo: diventare una principessa amata da tutt. Herb Sterminator, marito di Scarlett, è uno scienziato stravagante e inventore di gadget hi-tech. In originale ha la voce di Jon Hamm, in italiano quella di Fabio Fazio. Non è malvagio come la moglie: costruisce strumenti per i suoi piani, ma senza la stessa ferocia. I Nelson - Walter, Madge e i loro figli - sono la famiglia di rapinatori che i tre Minions incontrano durante il viaggio: sono loro ad accompagnanarli fino alla fiera dei supercattivi.
Il cast e la regia
Il film è diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda. Coffin, oltre alla regia, presta la voce a tutti i Minions nella versione originale - Kevin, Stuart, Bob e gli altri - grazie al "minionese", la lingua inventata che mescola italiano, spagnolo, indonesiano, giapponese e inglese in un pastiche fonico irresistibile. Tra le altre voci originali spiccano Steve Carell - che nel finale appare come un giovane Gru - e Geoffrey Rush nel ruolo del narratore. La colonna sonora attinge a brani iconici degli anni Sessanta: dai Beatles agli Who, da Jimi Hendrix ai Turtles