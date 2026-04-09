Un anno di scuola, trama e cast del film con Stella Wendick al cinema

Introduzione

Arriva nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 9 aprile 2026, Un anno di scuola, il film diretto da Laura Samani che, ambientato nella Trieste del 2007, indaga con sguardo lucido e sensibile le dinamiche dell’adolescenza, dell’integrazione e dei rapporti di forza all’interno di un gruppo. Presentato in anteprima il 31 agosto 2025 all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e già premiato, il lungometraggio si inserisce nel panorama del cinema europeo contemporaneo con un racconto intenso e stratificato.

Prodotto tra Italia e Francia, il film ha una durata di 102 minuti ed è distribuito da Lucky Red. Il cast, composto in gran parte da attori esordienti, include Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, Samuel Volturno e Magnus Krepper.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su quel racconto di formazione tra identità, appartenenza e conflitto che è Un anno di scuola, dalla trama al cast fino al trailer (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo).