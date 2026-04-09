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Cinema

Perché "Ricomincio da tre", dopo 45 anni, non invecchia mai

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Tragedia sottile, commedia brillante: il film-manifesto, con cui Massimo Troisi esordì alla regia, ebbe una genesi complessa ma segnò il punto di svolta nella carriera del comico-regista, nato per rompere gli schemi. Ecco perché sembra che non sia passato neanche un giorno dal debutto nelle sale del 1981

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