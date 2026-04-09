Morto Marcello Miranda, l'attore aveva 67 anni

È morto a 67 anni, a Palermo, Marcello Miranda, una delle icone del cinema di Daniele Ciprì e Franco Maresco, per i quali aveva interpretato tutti gli episodi di "Cinico Tv" dal 1989 alla fine degli anni Novanta, rendendo famoso il personaggio di Rocco Cane. Miranda fu anche tra i protagonisti dei film "Lo zio di Brooklyn" e "Totò che visse due volte", nei panni del memorabile personaggio di Paletta e apparve anche nella prima versione incompiuta, e tutt'oggi inedita, de "Il ritorno di Cagliostro". Le sue ultime collaborazioni con Ciprì e Maresco risalgono alla serie tv "I migliori nani della nostra vita" e "Ai confini della pietà", entrambe andate in onda su La7 tra il 2006 e il 2007.

Profondamente colpito dall'improvvisa scomparsa di Miranda, Maresco ricorda come, insieme a Francesco Tirone, fu di fatto, il primo attore di "Cinico Tv": "Sia lui che Tirone - racconta Maresco - li conoscevo da ragazzo, li presentai io a Daniele. Io e Marcello siamo cresciuti negli stessi quartieri popolari di Palermo: piazza Lolli, corso Olivuzza, Boscogrande. Ieri sera un tale mi ha chiesto "ma davvero è morto Rocco Cane?" Non mi ha chiesto se fosse morto Marcello Miranda. Per lui, come per tanti della sua generazione, Marcello era l'uomo in mutande perennemente assatanato, la parodia sottoproletaria del Rocco Siffredi degli anni Ottanta, ma anche di un'Italia già avviata alla sua fine, all'orrore di oggi. La sua morte è per me un colpo veramente duro". "Una volta - continua Maresco - un critico ha scritto che Marcello era per me e Daniele come il salame di Jacovitti, il nostro autografo in mutande. Per me, invece, è stato soprattutto il memento mori più feroce e esilarante che la televisione italiana abbia mai mostrato al suo pubblico, anche se pochi lo capirono veramente. Il conto alla rovescia per questo paese era già cominciato da tempo".