La salita, trama e cast del film al cinema su Eduardo De Filippo

Dal punto di vista tecnico, il film La salita si avvale del contributo di professionisti consolidati. La fotografia è firmata da Davide Sondelli, mentre il montaggio è curato da Maria Fantastica Valmori. Le musiche, elemento centrale dell’atmosfera narrativa, sono affidate a Enzo Avitabile. La scenografia porta la firma di Giada Esposito e i costumi sono realizzati da Eleonora Rella.

Il soggetto è di Riccardo Brun, che ha partecipato anche alla sceneggiatura insieme a Mara Fondacaro e allo stesso Massimiliano Gallo. La produzione vede coinvolti Donella Bossi Pucci, Riccardo Brun, Paolo Rossetti, Francesco Siciliano, Rino Pinto, Massimiliano Gallo ed Evelina Manna.