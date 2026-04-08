Tradita, trama, cast e trailer del film con Manuela Arcuri finanziato con 800mila euroCinema
Introduzione
Arriva sul grande schermo Tradita, un thriller drammatico diretto da Gabriele Altobelli e prodotto da Mattia’s Film, nato come co-produzione tra Italia e Spagna e tratto dall’omonimo romanzo “Tradita” di Maria Carboni. Il film si è recentemente imposto all’attenzione del pubblico internazionale grazie alla presentazione al Festival del Cinema di Malaga, dove ha riscosso un’accoglienza particolarmente calorosa.
L’opera si inserisce nel panorama cinematografico del 2026 con un cast di rilievo che affianca Manuela Arcuri a interpreti molto noti nel mercato latino-americano come William Levy e Fernando Lindez. Completano il gruppo Angela Molina, Monica Guerritore e Giancarlo Giannini, contribuendo a delineare una produzione dal respiro internazionale.
Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Tradita avrebbe ottenuto il sostegno della commissione film del Ministero, con un finanziamento pari a 800mila euro. La pellicola è stata girata nelle Marche ed è distribuita nei cinema a partire dal 20 marzo 2026.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Tradita, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Al centro della vicenda del film Tradita c’è Pazienza Mantovani, detta Paz, avvocata romana interpretata da Manuela Arcuri, che conduce un’esistenza segnata da difficoltà economiche e responsabilità familiari. Vedova, con un figlio undicenne cresciuto da sola e una madre anziana a carico, si trova spesso in condizioni precarie sul piano finanziario. L’occasione di entrare a far parte dello staff di uno degli studi legali più importanti della capitale rappresenta per lei una possibile svolta, ma anche l’ingresso in un contesto complesso e carico di ombre.
Nel nuovo ambiente professionale, Paz si trova progressivamente coinvolta in una serie di eventi e dinamiche poco chiare, che la spingono a interrogarsi sulla reale natura delle persone che la circondano. Tra relazioni ambigue e situazioni che sfuggono al controllo, la protagonista inizia a percepire che dietro l’apparente normalità si cela qualcosa di più profondo e inquietante. Le tensioni tra vita privata e lavoro si intensificano, contribuendo a mettere in discussione le sue certezze.
Il cast, i personaggi e gli interpreti
Nel film Tradita, il ruolo della protagonista Paz è affidato a Manuela Arcuri, che interpreta Pazienza Mantovani. Accanto a lei, William Levy veste i panni di Rafael, mentre Fernando Lindez interpreta Davide.
Angela Molina è presente nel ruolo di Egle, Monica Guerritore interpreta Maddalena e Giancarlo Giannini quello di Nicandro. Completano il cast Gianluca Gobbi nei panni di Renzo, Roberto Alpi nel ruolo di Cesare, Guia Jelo in quello di Nina e Shi Yang Shi che interpreta Mr. Ping.
Un thriller tra Italia e Spagna che conquista il pubblico
Tradita, thriller drammatico diretto da Gabriele Altobelli e prodotto da Mattia’s Film, nasce come co-produzione tra Italia e Spagna e tratto dall’omonimo romanzo di Maria Carboni.
Il film si è recentemente imposto all’attenzione del pubblico internazionale grazie alla presentazione al Festival del Cinema di Malaga, dove ha riscosso un’accoglienza particolarmente calorosa.
Le Marche come scenografia narrativa
Una parte significativa del progetto di Tradita è stata realizzata nelle Marche, dove le riprese si sono svolte nell’arco di tre settimane coinvolgendo numerose maestranze locali e comparse del territorio. I set hanno interessato diverse località, tra cui Jesi, Monsano, Ancona, Osimo, Filottrano e Monte Roberto.
A sottolineare il valore del legame con il territorio è stato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, che ha dichiarato: “Il film ha coinvolto venti maestranze della Regione e numerose comparse locali ed è stato girato per tre settimane nei comuni di Jesi, Monsano, Ancona, Osimo, Filottrano e Monte Roberto – ha spiegato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission – Le ambientazioni, selezionate con cura dalla produzione con l’aiuto dei nostri location manager, valorizzano gli interni di alcune delle più belle ville e palazzi storici della regione e fanno da sfondo ad un thriller dove la trama, ricca di colpi di scena, si sviluppa tra amore e suspense”.
Dopo le anteprime nazionali nelle Marche, la distribuzione italiana ha preso il via dal 20 marzo 2026, portando il film nelle sale di tutto il Paese.
Produzione, cast e dettagli tecnici
Tradita appartiene ai generi thriller e sentimentale, ha una durata di 97 minuti ed è una produzione italiana del 2026. La regia è firmata da Gabriele Altobelli, mentre la sceneggiatura porta la firma dello stesso Altobelli insieme a Maria Carboni, Steve Della Casa e Alex Freyberger. Il montaggio è stato curato da Alessio Doglione.
Il cast è arricchito dalla presenza di attori di grande esperienza come Giancarlo Giannini, Monica Guerritore e Angela Molina, elementi che contribuiscono a rafforzare il profilo artistico della produzione.