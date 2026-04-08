Tradita, trama, cast e trailer del film con Manuela Arcuri

Una parte significativa del progetto di Tradita è stata realizzata nelle Marche, dove le riprese si sono svolte nell’arco di tre settimane coinvolgendo numerose maestranze locali e comparse del territorio. I set hanno interessato diverse località, tra cui Jesi, Monsano, Ancona, Osimo, Filottrano e Monte Roberto.

A sottolineare il valore del legame con il territorio è stato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, che ha dichiarato: “Il film ha coinvolto venti maestranze della Regione e numerose comparse locali ed è stato girato per tre settimane nei comuni di Jesi, Monsano, Ancona, Osimo, Filottrano e Monte Roberto – ha spiegato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission – Le ambientazioni, selezionate con cura dalla produzione con l’aiuto dei nostri location manager, valorizzano gli interni di alcune delle più belle ville e palazzi storici della regione e fanno da sfondo ad un thriller dove la trama, ricca di colpi di scena, si sviluppa tra amore e suspense”.

Dopo le anteprime nazionali nelle Marche, la distribuzione italiana ha preso il via dal 20 marzo 2026, portando il film nelle sale di tutto il Paese.

Frame dal trailer del film "Tradita" (credits: YouTube)