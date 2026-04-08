Finale: allegro, trama e cast del film con Barbara Bouchet in uscita

Il film Finale: Allegro si affida a un cast ampio e articolato, guidato da Barbara Bouchet, chiamata a interpretare Karina con una combinazione di eleganza e autenticità che definisce l’intero impianto narrativo. Accanto a lei, Anna Bonasso dà volto a Elena, figura complessa sospesa tra passato e presente, mentre Luigi Diberti contribuisce a delineare un contesto umano ricco di sfumature e memoria.

Nutsa Khubulava interpreta Sùliko, personaggio che introduce uno sguardo giovane e una dimensione interculturale, affiancata da Luca Chikovani. Completano il cast Diego Casalis, Frida Bollani Magoni, Raffaella Portolese, Gilles Tonnelé, Gabriele Bocchio, Giulia Sarah Gibbon, Hector Javer Cornelio De La Rosa e Sebastiano Risso, ciascuno impegnato a costruire un tessuto narrativo corale e coerente.

La scelta degli interpreti riflette la volontà di coniugare esperienza e freschezza. Accanto a Barbara Bouchet, Anna Bonasso e Luigi Diberti portano in scena una memoria viva, mentre Nutsa Khubulava e Luca Chikovani introducono uno sguardo giovane, capace di creare un dialogo tra culture e generazioni differenti.

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