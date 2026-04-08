Finale: allegro, trama e cast del film con Barbara Bouchet in uscita

Finale: allegro, trama e cast del film con Barbara Bouchet che arriva al cinema 9 aprileCinema
Introduzione
Un racconto di fine e rinascita: il nuovo film di Emanuela Piovano dal titolo Finale: Allegro arriva nelle sale italiane giovedì 9 aprile 2026, distribuito da No.Mad Entertainment.
Questo nuovo lungometraggio è un’opera che si inserisce nel panorama del cinema drammatico contemporaneo con una narrazione intensa e stratificata. Della durata di 113 minuti e ambientato tra Italia e Francia, il film si ispira liberamente al romanzo L’età ridicola di Margherita Giacobino, costruendo una storia che intreccia memoria, amore e fine vita con uno sguardo mai cupo, ma sorprendentemente luminoso.
La protagonista dell'opera è Barbara Bouchet, che si cala nei panni di Karina, una pianista ottantenne dichiaratamente omosessuale.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Finale: Allegro, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
La vicenda raccontata nel film Finale: Allegro segue Karina, pianista ottantenne che ha costruito la propria esistenza all’insegna dell’autonomia e del successo professionale, e che ora si trova a confrontarsi con la fase finale della vita. Vive in solitudine insieme al suo pianoforte e al gatto Veleno, convinta di aver già definito il proprio percorso e le decisioni da prendere per il futuro.
L’equilibrio della sua quotidianità viene però messo in discussione dal riemergere di relazioni del passato e dall’incontro con nuove presenze che ne modificano progressivamente la prospettiva. Tra queste, la figura di Elena, legata a Karina da un sentimento mai del tutto sopito, e quella di Sùliko, giovane collaboratrice domestica proveniente dalla Georgia, contribuiscono a creare una rete di rapporti che interferisce con le certezze iniziali della protagonista.
Nel procedere degli eventi, la storia mette in relazione memoria, affetti e scelte personali, seguendo il modo in cui Karina riconsidera il proprio rapporto con il tempo, con gli altri e con le decisioni che riguardano la propria esistenza.
Cast e personaggi
Il film Finale: Allegro si affida a un cast ampio e articolato, guidato da Barbara Bouchet, chiamata a interpretare Karina con una combinazione di eleganza e autenticità che definisce l’intero impianto narrativo. Accanto a lei, Anna Bonasso dà volto a Elena, figura complessa sospesa tra passato e presente, mentre Luigi Diberti contribuisce a delineare un contesto umano ricco di sfumature e memoria.
Nutsa Khubulava interpreta Sùliko, personaggio che introduce uno sguardo giovane e una dimensione interculturale, affiancata da Luca Chikovani. Completano il cast Diego Casalis, Frida Bollani Magoni, Raffaella Portolese, Gilles Tonnelé, Gabriele Bocchio, Giulia Sarah Gibbon, Hector Javer Cornelio De La Rosa e Sebastiano Risso, ciascuno impegnato a costruire un tessuto narrativo corale e coerente.
La scelta degli interpreti riflette la volontà di coniugare esperienza e freschezza. Accanto a Barbara Bouchet, Anna Bonasso e Luigi Diberti portano in scena una memoria viva, mentre Nutsa Khubulava e Luca Chikovani introducono uno sguardo giovane, capace di creare un dialogo tra culture e generazioni differenti.
Il conflitto tra libertà individuale e vincoli familiari
In Finale: Allegro, la situazione si complica ulteriormente quando il figlio di Elena decide di trasferirla in una casa di riposo, contrapponendosi al desiderio di Karina di accoglierla nella propria casa. Questo conflitto mette in luce tensioni profonde tra affetti personali e scelte imposte dall’esterno.
Per Karina, Elena rappresenta molto più di un amore ritrovato: è l’unico elemento che la trattiene dal portare a termine il progetto di recarsi in Svizzera per porre fine alla propria vita in una struttura specializzata in eutanasia. La presenza di Elena diventa così un fragile argine contro una decisione già maturata, aprendo uno spazio inatteso di possibilità.
L’ingresso di Sùliko e il dialogo tra mondi diversi
A modificare ulteriormente gli equilibri nel film Finale: Allegro interviene Sùliko, giovane immigrata georgiana impiegata come collaboratrice domestica presso Karina. La ragazza, impegnata a sottrarsi alle pressioni di un connazionale intenzionato a sposarla, sviluppa con la protagonista un rapporto di complicità e comprensione reciproca.
Questa relazione, costruita su differenze culturali e generazionali, introduce una nuova prospettiva nel racconto, suggerendo che anche nelle fasi più avanzate della vita possano emergere legami capaci di trasformare profondamente l’esistenza.
Una narrazione che sfida la gravità dei temi
Nonostante affronti questioni complesse come la malattia, la perdita e il fine vita, il film Finale: Allegro mantiene una sorprendente leggerezza narrativa. Il titolo stesso anticipa questa doppia anima: una storia che si avvicina al termine, ma che rifiuta toni esclusivamente drammatici.
Barbara Bouchet, protagonista del film, offre un’interpretazione che coniuga eleganza e naturalezza, diventando il fulcro espressivo di un tema centrale: la dignità che ogni individuo può preservare lungo l’intero arco della propria esistenza. La sua presenza scenica restituisce profondità e autenticità a un personaggio complesso, sospeso tra determinazione e vulnerabilità.
Una costruzione tecnica raffinata
La sceneggiatura del film Finale: Allegro, firmata dalla stessa Emanuela Piovano, trae ispirazione diretta dal romanzo di Margherita Giacobino, mentre la fotografia è curata da Luciano Federici e il montaggio da Roberto Perpignani. Gli ambienti prendono forma grazie alla scenografia di Mario Scarzella, accompagnata dai costumi di Silvia Nebiolo. La componente musicale, affidata a Gian Maria Testa, attraversa l’intero film come elemento narrativo essenziale.
La produzione è sostenuta da Kitchenfilm, Making Movies & Events, Testukine e Nocturnes Productions, con il contributo di Eurimages e Film Commission Torino Piemonte. La distribuzione internazionale è affidata a Jour2fete in Francia, mentre le vendite estere sono curate da The Party Film Sales.
Riconoscimenti e accoglienza
Il film Finale: Allegro ha già ottenuto un importante riconoscimento al BIF&ST – Bari International Film Festival 2026, dove Barbara Bouchet è stata premiata per la Migliore Interpretazione Femminile nell’ambito del Concorso per il Cinema Italiano, confermando la forza della sua prova attoriale.
Nelle note di regia, Emanuela Piovano racconta l’origine del progetto, nato da un’immediata identificazione con la storia di L’età ridicola. “Quando ho letto L’età ridicola di Margherita Giacobino ho avuto subito la sensazione che quella storia mi riguardasse da vicino. Mi ha colpito il modo in cui raccontava l’amore tra due donne anziane intrecciandolo al tema della fine, con una delicatezza e una verità rare.”
Da questa suggestione prende forma un film che esplora amore, perdita, memoria e corporeità, mantenendo uno sguardo aperto sulla libertà individuale e sulla fragilità umana. La scelta della macchina da presa a mano risponde a un’esigenza di vicinanza materica, di contatto diretto con le emozioni. “Credo che con l’età non ci si allontani dalle emozioni, ma ci si esponga a esse in modo diverso. La fragilità che ne deriva, per me, non è una debolezza ma una forma silenziosa di forza.”
La musica come filo conduttore
In Finale: Allegro, la dimensione sonora rappresenta un elemento portante dell’opera. Il percorso musicale parte dalle sonate di Hyacinthe Jadin, autore settecentesco dalla sensibilità anticipatrice, e si intreccia con le canzoni di Gianmaria Testa.
A queste si aggiungono l’interpretazione di Futura di Frida Bollani Magoni e Le Large di Françoise Hardy, brano che accompagna il congedo finale con delicatezza.