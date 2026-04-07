Mangia prega abbaia, trama cast e location del film in streaming

Cinque proprietari di cani si recano in un centro di addestramento cinofilo tra le montagne del Tirolo per correggere i comportamenti problematici dei loro animali da compagnia.

Il gruppo è composto da: Ursula, politica bavarese, che ha preso un cane per migliorare la sua immagine in vista delle elezioni, Babs, Hakan e Ziggy e Helmut, una coppia. Ciascuno introduce il proprio animale da compagnia a Nodon, addestratore e guru dall'aria quasi spirituale, che si rende conto ben presto che i cani, con tutti i loro comportamenti e le loro ansie, sono l'aspetto meno problematico delle vite dei rispettivi padroni.

I cinque, insieme ai cinque cani, sono chiamati ad abbracciare nuove regole di comportamento, mettendo da parte le proprie convinzioni legate alle loro vite di città.

Il percorso è in salita e, nel frattempo, le cose si complicano quando gli ospiti del centro scoprono che il proprietario sta cercando di salvare la sua struttura dalla bancarotta.