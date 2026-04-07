Mangia prega abbaia, trama cast e location del film in streaming

Mangia prega abbaia, trama cast e dove è stato girato il film in streaming su NetflixCinema
Introduzione
Mangia prega abbaia, film diretto dal tedesco Marco Petry, è una commedia del 2026 disponibile in streaming su Netflix dal 1°aprile e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Il film, il cui titolo internazionale è Eat Pray Bark, è stato scritto da Petry insieme a un team di sceneggiatori. Al centro della storia, cani e padroni, ciascuno alle prese con un personale percorso di rieducazione e rinascita.
Quello che devi sapere
Mangia prega abbaia, dove vederlo
Mangia prega abbaia è un film commedia del 2026 diretto e co-scritto da Marco Petry, che ha debuttato su Netflix tra le novità in streaming del mese di aprile.
La pellicola, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è una divertente esplorazione del rapporto tra alcuni cani considerati problematici e i loro padroni, anche loro alle prese con i loro drammi esistenziali.
La trama di Mangia prega abbaia
Cinque proprietari di cani si recano in un centro di addestramento cinofilo tra le montagne del Tirolo per correggere i comportamenti problematici dei loro animali da compagnia.
Il gruppo è composto da: Ursula, politica bavarese, che ha preso un cane per migliorare la sua immagine in vista delle elezioni, Babs, Hakan e Ziggy e Helmut, una coppia. Ciascuno introduce il proprio animale da compagnia a Nodon, addestratore e guru dall'aria quasi spirituale, che si rende conto ben presto che i cani, con tutti i loro comportamenti e le loro ansie, sono l'aspetto meno problematico delle vite dei rispettivi padroni.
I cinque, insieme ai cinque cani, sono chiamati ad abbracciare nuove regole di comportamento, mettendo da parte le proprie convinzioni legate alle loro vite di città.
Il percorso è in salita e, nel frattempo, le cose si complicano quando gli ospiti del centro scoprono che il proprietario sta cercando di salvare la sua struttura dalla bancarotta.
Il cast del film
Ursula, l'attrice tedesca Alexandra Maria Lara, ha un ruolo principale nel gruppo dei protagonisti di Mangia prega abbaia, una commedia corale.
Babs è la tedesca Anna Herrmann. Helmut è Devid Striesow. Ziggy è interpretato da Doğa Gürer, mentre Hakan è Kerim Waller.
Nodon/Simon Reisinger è l'islandese Rúrik Gíslason, ex calciatore alle prese con il suo primo ruolo importante sullo schermo.
Il film, una produzione Olga Film, è animato da un cast tedesco e il tedesco è la lingua originale.
Umani problematici e i loro cani
Mangia prega abbaia è una commedia animata da attori e animali a quattro zampe che si propone di ribaltare la classica narrazione dei film del genere.
Le problematiche comportamentali dei cani sono minime rispetto a quelle dei rispettivi padroni, ciascuno con una direzione di vita da correggere.
L'esperienza a contatto con la natura porta ciascuno dei personaggi principali a riconsiderare i propri valori, le proprie priorità, i propri traumi del passato.
Gli animali saranno lo strumento chiave per un percorso di felice rinascita.
Il titolo del film è ispirato a Mangia prega ama, pellicola del 2010 interpretata con successo da Julia Roberts, protagonista di un riscatto umano e sentimentale.
Le location del film
Le ambientazioni di Mangia prega abbaia sono uno dei maggiori punti di forza della pellicola che punta a coinvolgere lo spettatore nel mondo naturale che rinsalda i legami tra umani e animali portando a nuovi equilibri.
Il film è stato girato nel 2024, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, tra il Tirolo e l'Austria occidentale, con alcune sequenze fluviali girate lungo in Danubio, verso Vienna, tra piccoli villaggi e vedute alpine.
Tra le location si segnalano: Seefeld, comune austriaco nel distretto di Innsbruck-Land, in Tirolo. Il Lago Lottensee, nel distretto del comune austriaco di Telfs. Silz, nel distretto di Imst, in Tirolo e la Valle dell'Ötztal, non distante.