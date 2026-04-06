Io Sono Nessuno 2, il film in prima tv stasera su Sky Cinema

Tra scontri brutali e momenti di ironia, questo action adrenalinico che oscilla tra il macabro e il giocoso, racconta la difficile ricerca di equilibrio tra una vita apparentemente normale e il lato più oscuro di sé. Stasera in prima visione TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

A Pasquetta Sky Cinema presenta IO SONO NESSUNO 2, il nuovo capitolo dell’action-thriller con protagonista Bob Odenkirk, che torna nei panni dell’insospettabile padre di famiglia e assassino professionista Hutch Mansell. Il film arriva in prima visione TV questa sera alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Dopo il successo del primo film del 2021, che aveva conquistato il pubblico con un mix esplosivo di azione brutale e ironia, IO SONO NESSUNO 2 riprende la storia quattro anni dopo gli eventi precedenti. Hutch, interpretato da Bob Odenkirk, ha ancora un enorme debito con la criminalità organizzata e lo sta ripagando eliminando criminali in giro per il mondo, mentre la sua vita familiare con la moglie Becca (Connie Nielsen) e i figli inizia a mostrare crepe sempre più evidenti.

Diretto da Timo Tjahjanto e scritto da Derek Kolstad e Aaron Robin, il film espande l’universo narrativo del primo capitolo con un’azione ancora più spettacolare e viscerale. Accanto a Odenkirk e Nielsen, il cast include John Ortiz, Colin Hanks e Sharon Stone nei panni della spietata boss criminale Lendina, antagonista imprevedibile e carismatica.

Tra scontri brutali e momenti di ironia, IO SONO NESSUNO 2 porta sullo schermo un action adrenalinico che oscilla tra il macabro e il giocoso, raccontando la difficile ricerca di equilibrio tra una vita apparentemente normale e il lato più oscuro di sé.



SINOSSI

A volte il posto più pericoloso per un padre è una vacanza in famiglia.

Bob Odenkirk torna nei panni del marito, padre e assassino stacanovista di periferia, Hutch Mansell, nel nuovo capitolo IO SONO NESSUNO 2. Quattro anni dopo aver inavvertitamente affrontato la mafia russa, Hutch ha ancora un debito di 30 milioni di dollari con l’organizzazione criminale e lo sta estinguendo con un’infinita serie di omicidi di malviventi internazionali. Per quanto gli piaccia l’azione scatenata del suo “lavoro”, Hutch e sua moglie Becca si ritrovano sovraccarichi di lavoro e distanti. Così, decidono di portare i loro figli — il diciassettenne Brady (Gage Munroe) e la dodicenne Sammy (Paisley Cadorath) — per una breve vacanza al Majestic Midway and Waterpark di Wild Bill, l’unico posto dove Hutch e suo fratello Harry (RZA) andarono in vacanza da bambini. Con il papà di Hutch (Christopher Lloyd) al seguito, la famiglia arriva nella piccola città turistica di Plummerville, impaziente di divertirsi. Ma quando un piccolo incontro con i bulli della città trascina la famiglia nel mirino di un corrotto gestore di parchi a tema (John Ortiz) e del suo losco sceriffo (Colin Hanks), Hutch si ritrova al centro dell'attenzione del più folle e sanguinario boss del crimine che lui abbia mai incontrato (l’icona del cinema Sharon Stone).