Fatima, trama, cast e storia vera del film stasera in tv

Introduzione
Va in onda su Rai 2, lunedì 30 marzo, il film diretto da Marco Pontecorvo e tratto dagli eventi della Madonna di Fatima del 1917
Quello che devi sapere
Il film in breve
Fatima - in prima serata su Rai 2 lunedì 30 marzo - è un film drammatico del 2020 diretto da Marco Pontecorvo e tratto dagli eventi delle apparizioni mariane del 1917. Il cast include Harvey Keitel, Goran Višnjić, Sônia Braga, Joaquim de Almeida, Stephanie Gil e Lúcia Moniz. La durata è di 113 minuti.
La trama
Lúcia dos Santos, una pastorella di dieci anni, e i suoi due cugini Francisco di 9 anni e Jacinta di 7, fanno una rivelazione. Davanti ai loro occhi è apparsa una signora, che ha chiesto di trasmettere un messaggio: pregare per la pace. Quella rivelazione crea fermento tra i fedeli, ma finisce per creare non pochi grattacapi alle alte sfere della Chiesa cattolica e al governo laico, che provano in ogni modo a convincerli di aver mentito. Lúcia, Francisco e Jacinta vengono accusati di dire bugie non solo dalle autorità ma anche dai loro stessi genitori, il che li porta a subire prove molto dure a causa delle loro visioni mistiche. Nel frattempo la notizia si diffonde in tutto il Paese e migliaia di pellegrini si radunano sul luogo delle apparizioni in attesa di un miracolo.
La struttura narrativa
Fatima adotta una doppia linea temporale. Harvey Keitel interpreta il Professor Nichols, uno scienziato scettico che, decenni dopo i fatti, incontra suor Lúcia anziana - interpretata da Sônia Braga - e le pone domande critiche sulla veridicità delle apparizioni. Il dialogo tra i due funge da cornice al racconto degli eventi del 1917, permettendo al film di esplorare il confine tra fede e scetticismo senza schierarsi in modo netto.
Il cast
A recitare in Fatima sono:
- Harvey Keitel nel ruolo del Professor Nichols
- Sônia Braga nel ruolo di suor Lúcia da anziana
- Stephanie Gil nel ruolo di Lúcia da giovane
- Alejandra Howard nel ruolo di Jacinta
- Jorge Lamelas nel ruolo di Francisco
- Goran Višnjić nel ruolo di Arturo, il sindaco anticlericale
- Joaquim de Almeida nel ruolo di Padre Ferreira
- Lúcia Moniz nel ruolo di Maria Rosa, la madre di Lúcia
- Joana Ribeiro nel ruolo della Vergine Maria
Il regista
Regista e direttore della fotografia italiano, figlio del celebre Gillo Pontecorvo, Marco Pontecorvo firma la regia di Fatima. Le riprese del film sono state effettuate interamente in Portogallo, nei luoghi originali degli eventi: Fátima, Sesimbra, Coimbra, Tomar e Tapada de Mafra. La colonna sonora include il brano originale Gratia Plena, composto da Paolo Buonvino e cantato da Andrea Bocelli.