Fatima, trama, cast e storia vera del film stasera in tv

Lúcia dos Santos, una pastorella di dieci anni, e i suoi due cugini Francisco di 9 anni e Jacinta di 7, fanno una rivelazione. Davanti ai loro occhi è apparsa una signora, che ha chiesto di trasmettere un messaggio: pregare per la pace. Quella rivelazione crea fermento tra i fedeli, ma finisce per creare non pochi grattacapi alle alte sfere della Chiesa cattolica e al governo laico, che provano in ogni modo a convincerli di aver mentito. Lúcia, Francisco e Jacinta vengono accusati di dire bugie non solo dalle autorità ma anche dai loro stessi genitori, il che li porta a subire prove molto dure a causa delle loro visioni mistiche. Nel frattempo la notizia si diffonde in tutto il Paese e migliaia di pellegrini si radunano sul luogo delle apparizioni in attesa di un miracolo.