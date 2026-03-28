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Bif&st 2026, assegnati i premi della sezione “Per il Cinema Italiano”

Cinema
Nella foto: Tirrenica di Rosario Minervini

La giuria del concorso dedicato al cinema italiano comprendente lungometraggi, mediometraggi, film di finzione e documentari in anteprima italiana, ha assegnato i suoi riconoscimenti. Tutti i premi

La giuria popolare, composta da 25 giurati e presieduta dalla regista Alessandra Lancellotti, ha assegnato i premi della sezione “Per il Cinema Italiano” del Bif&st 2026. La giuria del concorso dedicato al cinema italiano comprendente lungometraggi, mediometraggi, film di finzione e documentari in anteprima italiana, ha assegnato i suoi riconoscimenti.

 

Premio Bif&st “Per il Cinema Italiano” Menzione Speciale

Tirrenica di Rosario Minervini

Per la capacità di restituire, con uno sguardo poetico e formalmente rigoroso, la vita invisibile che scorre ai margini della Salerno-Reggio Calabria, opera monumentale del meridione d’Italia fortemente connotata di simboli, interrogandoci sui temi di progresso, marginalità e giustizia sociale. 

 

Premio Bif&st “Per il Cinema Italiano” Migliore Interpretazione Maschile

 Malich Cissè e Giulio Beranek per Cattiva Strada di Davide Angiuli

Tra codici d’onore e desiderio di libertà, Malich Cissè e Giulio Beranek formano un duo indissolubile: facce diverse di una stessa entità, radicati l’uno nell'altro in modo complementare per restituire una tensione vitale e avventurosa, non sempre a servizio del bene e senza chiedere indulgenza allo spettatore, sulla soglia cruciale della vita adulta.

 

Premio Bif&st “Per il Cinema Italiano” Migliore Interpretazione Femminile

 Barbara Bouchet per Finale:Allegro di Emauela Piovano

Per aver saputo incarnare con eleganza e sensibilità un personaggio complesso, sospeso nelle memorie di una giovinezza eroica, ma deciso a determinare la fine del proprio destino terreno, Barbara Bouchet conferma la maturità di un percorso artistico unico. 

 

Premio Bif&st “Per il Cinema Italiano” Miglior Regia

Margherita Laterza e Rosa Maietta per Caprilegio

Per aver trasformato la casa in un caleidoscopio di narrazioni intime, in grado di interrogare la memoria familiare quanto quella della grande Storia, e per riuscire, da una prospettiva soggettiva, ad affrescare un ricco universo del Novecento e del tempo presente, peculiarmente femminile.

 

Approfondimento

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