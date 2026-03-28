La giuria del concorso dedicato al cinema italiano comprendente lungometraggi, mediometraggi, film di finzione e documentari in anteprima italiana, ha assegnato i suoi riconoscimenti. Tutti i premi

La giuria popolare, composta da 25 giurati e presieduta dalla regista Alessandra Lancellotti, ha assegnato i premi della sezione “Per il Cinema Italiano” del Bif&st 2026. La giuria del concorso dedicato al cinema italiano comprendente lungometraggi, mediometraggi, film di finzione e documentari in anteprima italiana, ha assegnato i suoi riconoscimenti.