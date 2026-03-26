Un caso che ha sconvolto l’Italia torna sullo schermo: sono iniziate a Roma le riprese de La città dei vivi, il film di Edoardo Gabbriellini tratto dal bestseller di Nicola Lagioia. Con Valerio Mastandrea ed Emanuele Maria Di Stefano, la storia riapre una ferita ancora viva per raccontare il lato oscuro di una generazione sospesa tra fragilità e violenza. In uscita nell’autunno 2026, sarà accompagnato da incontri con studenti in tutta Italia.

Mastandrea insieme al protagonista Emanuele Maria Di Stefano , Gaia Merlonghi, Simona Senzacqua e Roberta Mattei . Il film è liberamente ispirato all'omonimo romanzo dello scrittore Premio Strega Nicola Lagioia , edito da Giulio Einaudi editore, e ripercorre la tragica vicenda di Luca Varani, il ventitreenne ucciso a Roma la notte tra il 4 e il 5 marzo 2016. Partendo dal romanzo e dal fatto di cronaca che lo ha ispirato, la sceneggiatura assume l'accaduto come origine narrativa per esplorare il ritratto di una generazione in bilico, interrogandosi sulle dinamiche sociali, culturali ed emotive che possono aver condotto due giovani verso un gesto di inaudita violenza, spostando lo sguardo dall'evento alle sue radici.

La trama

Luca ha ventitré anni. Vive in una famiglia che lo ha adottato e che lo ama. Si muove con i suoi amici tra la periferia e il centro e ha una fidanzata con cui vive un amore giovane ma importante per entrambi. Luca sta cercando la sua strada, in un’età in cui tutto sembra ancora possibile e al tempo stesso già perduto, e in questa ricerca vive una doppia vita. Una notte, dopo un incontro apparentemente casuale, la traiettoria della vita di Luca si spezza, infrangendosi contro una violenza cieca e insensata

La sceneggiatura è firmata da Damiano e Fabio D'Innocenzo, che partecipano al progetto anche in qualità di executive producers.



Le riprese si svolgono a Roma e hanno una durata di sei settimane.



La città dei vivi è una produzione Eagle Pictures, Cinemaundici e Lungta Film con la partecipazione di HBO MAX.