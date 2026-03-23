Morta Valerie Perrine, l'attrice aveva 82 anni

Morta Valerie Perrine, l'attrice aveva 82 anniCinema
Celebre per il ruolo di Honey Harlow in "Lenny" di Bob Fosse e di Eve Teschmacher nei primi due film di "Superman", l'attrice è morta nella sua casa di Beverly Hills, in California, all'età di 82 anni. La notizia della scomparsa è stata annunciata dal compagno Stacey Souther
L'attrice americana Valerie Perrine, celebre per il ruolo di Honey Harlow in Lenny (1974) di Bob Fosse e di Eve Teschmacher nei primi due film di Superman (1978-1980), è morta nella sua casa di Beverly Hills, in California, all'età di 82 anni. La notizia della scomparsa è stata annunciata dal compagno Stacey Souther. Perrine combatteva da anni contro il morbo di Parkinson. “Ha affrontato la malattia con incredibile coraggio e dignità, senza mai lamentarsi. È stata una vera fonte di ispirazione e ha vissuto la vita appieno: e che vita magnifica è stata. Il mondo sembra meno bello senza di lei”, è con queste parole affidate ai social che il compagno condivide l'annuncio della sua dipartita.
Valerie Ritchie Perrine, classe 1943, nasce in Texas, figlia della danzatrice scozzese Winifred McGinley e dell’ufficiale dell’esercito statunitense Kenneth Perrine. La sua fu un'infanzia fu segnata dai continui spostamenti della famiglia, tra Giappone, Parigi e diverse città americane. Ancora giovanissima si trasferì a Las Vegas, dove divenne showgirl negli spettacoli allo Stardust Hotel.
Il debutto sul grande schermo risale al 1972 con Mattatoio 5, diretta da George Roy Hill, interpretò Montana Wildhack, ma la svolta arrivò quando Bob Fosse la scelse per il ruolo di Honey Harlow nel film Lenny. L’interpretazione le valse il premio come miglior attrice al Festival di Cannes del 1975, un BAFTA come miglior esordiente, il riconoscimento del New York Film Critics Circle e una candidatura all’Oscar come miglior attrice protagonista.
Per il grande pubblico, Perrine resta soprattutto il volto di Eve Teschmacher nei film Superman e Superman II. Tra gli anni Ottanta e Novanta l’attrice proseguì la carriera alternando cinema e televisione. Parallelamente partecipò a produzioni televisive internazionali come Quattro storie di donne e La montagna dei diamanti, oltre a comparire come guest star in serie di successo quali ER – Medici in prima linea, Nash Bridges e Walker Texas Ranger. L’ultima apparizione sullo schermo è datata 2016 con Silver Skies.