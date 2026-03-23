Morta Valerie Perrine, l'attrice aveva 82 anni

Celebre per il ruolo di Honey Harlow in "Lenny" di Bob Fosse e di Eve Teschmacher nei primi due film di "Superman", l'attrice è morta nella sua casa di Beverly Hills, in California, all'età di 82 anni. La notizia della scomparsa è stata annunciata dal compagno Stacey Souther

L'attrice americana Valerie Perrine, celebre per il ruolo di Honey Harlow in Lenny (1974) di Bob Fosse e di Eve Teschmacher nei primi due film di Superman (1978-1980), è morta nella sua casa di Beverly Hills, in California, all'età di 82 anni. La notizia della scomparsa è stata annunciata dal compagno Stacey Souther. Perrine combatteva da anni contro il morbo di Parkinson. “Ha affrontato la malattia con incredibile coraggio e dignità, senza mai lamentarsi. È stata una vera fonte di ispirazione e ha vissuto la vita appieno: e che vita magnifica è stata. Il mondo sembra meno bello senza di lei”, è con queste parole affidate ai social che il compagno condivide l'annuncio della sua dipartita.