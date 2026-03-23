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Oceania live-action, il nuovo trailer con Dwayne Johnson e Catherine Lagaʻaia

Cinema
Nella foto, particolare del nuovo poster del film live-action Disney

Fuori il nuovo trailer e il poster dell'atteso adattamento live-action Disney di Oceania, con Catherine Lagaʻaia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson, che ritorna in quello del semidio Maui. Dal 19 agosto 2026 nelle sale italiane

Oltre a Lagaʻaia e Johnson, il cast di Oceania include John Tui, originario di Auckland, Nuova Zelanda, nel ruolo del serio padre di Vaiana, Capo Tui; Frankie Adams, samoana-neozelandese, che interpreta Sina, la madre giocosa e determinata di Vaiana; e Rena Owen, originaria di Bay of Islands, Nuova Zelanda, nel ruolo dell’amata Nonna Tala.

 

Nelle sale italiane dal 19 agosto 2026

L'adattamento live-action Disney dell'avventura animata candidata all'Oscar® è diretto dal vincitore di Emmy® e Tony Award® Thomas Kail (Hamilton); prodotto da Dwayne Johnson, Beau Flynn, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda; Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth e Auliʻi Cravalho, che ha doppiato Vaiana nelle versioni originali dei film d'animazione Oceania Oceania 2, sono gli executive producer. Oceania include brani originali di Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi e Mark Mancina, oltre a una colonna sonora originale composta da Mancina. Oceania arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto 2026.

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