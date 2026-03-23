Introduzione

Un classico senza tempo torna sul grande schermo: arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 26 marzo 2026 Don Chisciotte, il nuovo lavoro diretto da Fabio Segatori, che riporta al cinema il celebre capolavoro di Miguel de Cervantes attraverso una rilettura capace di coniugare fedeltà all’originale e sensibilità contemporanea. Il film si presenta come un progetto ambizioso e controcorrente, pensato per restituire tutta la forza simbolica e narrativa di una figura che continua a interrogare il presente.

Al centro della pellicola si distingue Alessio Boni, che dà volto e corpo al protagonista, offrendo un’interpretazione autentica e profondamente sentita del “cavaliere dalla trista figura”. Accanto a lui, Fiorenzo Mattu costruisce un Sancio Panza carico di umanità e delicatezza, capace di bilanciare la tensione ideale del protagonista con una dimensione più concreta e terrena. Un’interpretazione intensa e un cast corale rendono questa pellicola tra i titoli più attesi dei prossimi giorni.

Il film è stato presentato in concorso il 22 marzo alla 17ª edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, ricevendo grande attenzione da parte della critica e del pubblico presente. Questa prima proiezione ha sottolineato la capacità del progetto di coniugare il rispetto per il testo classico con una lettura contemporanea e coinvolgente.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Don Chisciotte, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.