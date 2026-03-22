Agli Oscar del 26 marzo 1976, Qualcuno volò sul nido del cuculo compì un’impresa rarissima: conquistò i cinque premi principali - miglior film, regia, attore, attrice e sceneggiatura non originale - realizzando un “grande slam” riuscito solo ad altri due titoli nella storia. In un’annata straordinaria, con candidati del calibro di Lo squalo, Barry Lyndon, Nashville e Quel pomeriggio di un giorno da cani, l’Academy si trovò davanti a una concentrazione di capolavori tale da rendere inevitabile una scelta quasi perfetta. A vincere furono i produttori Michael Douglas e United Artists, il regista Milos Forman e gli interpreti Jack Nicholson e Louise Fletcher, mentre Bo Goldman e Lawrence Hauben si aggiudicarono l’Oscar per la sceneggiatura.