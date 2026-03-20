Il campione di arti marziali diventato icona del cinema d’azione e volto della celebre serie Walker, Texas Ranger, è morto all’età di 86 anni.

Chuck Norris, leggenda del cinema action e volto iconico di Walker, Texas Ranger, è morto all’età di 86 anni nelle prime ore del 20 marzo 2026, dopo un ricovero d’urgenza alle Hawaii avvenuto il giorno precedente. La famiglia ha diffuso un comunicato parlando di una scomparsa improvvisa, avvenuta circondato dai suoi cari, mantenendo riservati i dettagli sulle circostanze del decesso

Chi era Chuck Norris

Chuck Norris non è stato solo un attore iconico: è stato un personaggio che ha attraversato decenni di cultura pop con una forza e una disciplina quasi leggendarie. Nato il 10 marzo 1940, scopre la sua vocazione durante il servizio militare nella United States Air Force, dove entra per la prima volta in contatto con il Tang Soo Do, l’arte marziale che gli cambierà la vita. Da quel momento, la sua ascesa sembra inarrestabile: tornato negli Stati Uniti, Norris diventa uno dei volti più riconosciuti nel karate internazionale, vincendo titoli su titoli e costruendosi la reputazione di atleta instancabile.

Quella dedizione totale lo porta a creare il suo personale stile di combattimento, il Chun Kuk Do, un sistema che unisce tecniche diverse e una filosofia di disciplina profonda, perfettamente in linea con il suo approccio rigoroso alla vita.

Poi arriva il cinema, la seconda vita di Chuck Norris. Ed è lì che diventa un mito globale: da "Walker, Texas Ranger" a "The Delta Force" fino a "Missing in Action", il suo volto e il suo celebre calcio rotante diventano simboli senza tempo dell’action anni ’80 e ’90. E chiunque ami il cinema marziale ricorda una scena sopra tutte: il suo duello epico con Bruce Lee al Colosseo in "L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente", un momento entrato nella storia del genere.

Una carriera così solida e una personalità così granitica non potevano che trasformarlo, negli anni Duemila, anche in un fenomeno della rete: i Chuck Norris facts, i meme che lo raccontavano come un eroe sovrumano, hanno alimentato la sua leggenda con ironia e affetto, rendendolo immortale anche nell’immaginario digitale.