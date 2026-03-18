Dario Germani firma Sangue d’oro, un action dal respiro internazionale con Lorenzo Buran e Nathalie Rapti Gomez. Tra Roma, Manila, New York e il Sahara, il film unisce ritmo, spettacolo e suggestioni simboliche, segnando una nuova tappa nel percorso del regista tra i generi. In sala dal 23 marzo distribuito da World Movies
Diretto da Dario Germani, recentemente autore degli horror Antropophagus: Le origini e Angelus tenebrarum, Sangue d’oro vede protagonisti Lorenzo Buran (Assassin club, la serie tv Le indagini di Lolita Lobosco) e Nathalie Rapti Gomez (Ex, La donna per me) al servizio di un mix di film d’azione e sacralità che fa del movimento e della spettacolarità le proprie parole d’ordine, segnando una nuova fondamentale tappa nel percorso intrapreso dal cineasta romano all’interno dei generi che in passato hanno reso grande ed esportabile la nostra cinematografia.
Un commando paramilitare fa irruzione in una chiesa all’interno del Vaticano per impossessarsi di un’ampolla contenente il sangue di Cristo. Durante uno scalo a Manila, l’ex comandante delle forze speciali Jake Mitchel e sua moglie finiscono per trovarsi coinvolti in una situazione imprevista e drammatica che porterà l’azione fino al deserto del Sahara, per poi…
Le parole di Dario Germani
Il regista dichiara: “In Sangue d’oro ho approcciato per la prima volta il genere action, complesso nella realizzazione in quanto richiede almeno il doppio dei tagli necessari per rendere ritmo e credibilità. È stata una nuova entusiasmante scommessa. Ho cercato di dare credibilità alla lotta portando la mia esperienza di pugile. Ho sempre ritenuto che nei film i pugni sono più scenografici dei calci, così ho chiamato degli amici pugili professionisti integrandoli con stuntman per i colpi in arrivo e altro. Grazie all’aiuto dell’amico Andrea Rinaldi, campione di varie discipline di lotta, ho condito poi il tutto con velocità e agilità fuori dal comune. Con il protagonista Lorenzo Buran c’è stata immediata comprensione, non si è mai tirato indietro neanche nelle situazioni più complicate e sotto un ciclone che ha devastato il set nelle Filippine. La bravura di Nathalie Rapti Gomez, già attrice in un altro mio lavoro, ha fatto sì che tutto andasse dove doveva. Gianni Paolucci e Marco Gaudenzi, produttori e amici, mi hanno appoggiato in tutto per superare le difficoltà di girare un film in territori alquanto difficoltosi, dove una troupe eccezionale ha dato veramente il meglio”.
Cast e produzione
Sceneggiato da Filippo Luciano Santaniello e Vincenzo Pandolfi, Sangue d’oro include nel cast Casper Kabri, Robert Madison, Mike Lloren, David Brass, Anna Maria Tursi, Diego Romero, Chaima Essahibi, Daryl Anour e Tommaso Germani.
Dario Germani, che ha girato il film tra Roma, Manila, Los Banos, Bratislava, New York e Nefta, si occupa anche della fotografia, mentre le scenografie sono di Claudio Cosentino e Antonio Di Giovanni, i costumi di Antonella Balsamo, le musiche di Simone Pastore e gli effetti speciali di trucco di David Bracci, con montaggio a cura di Lorenzo Fanfani ed effetti speciali pirotecnici di Elio Terribili.
Il lavoro dello stunt coordinator Alessandro Gaudio – il cui vasto curriculum spazia da Equilibrium con Christian Bale a Falchi di Toni D’Angelo – rappresenta infine un valore aggiunto al realismo delle sequenze d’azione di Sangue d’oro, produzione Halley Pictures srl e Flat Parioli srl distribuita nei cinema da World Movies a partire dal 23 Marzo 2026.